Fortführende Weiterbildung

Buchen.Die VHS bietet trotz des Lockdowns die Möglichkeit zur Weiterbildung. Am Montag, 15. Februar, starten zwei weitere Xpert-Business-Intensivkurse. Xpert Business ist ein zertifiziertes Kurssystem für kaufmännische und betriebswirtschaftliche Weiterbildung. Angeboten werden die fortführenden Kurse „Finanzbuchführung II“ und „Lohn und Gehalt II“. Nach erfolgreichem Abschluss des Kurses „Finanzbuchführung II“ sind die Teilnehmenden in der Lage, laufende Buchungsfälle und einfache Abschlussarbeiten in Handel, Handwerk und Industrie kompetent zu bearbeiten. Voraussetzung ist Fachwissen aus „Finanzbuchführung I“. Auch der Kurs „Lohn und Gehalt II“ setzt Kenntnisse voraus, wie sie in „Xpert Business Lohn und Gehalt I“ vermittelt werden. Die Teilnehmer erlernen Lohn- und Gehaltsbuchführung, die der Ermittlung des steuer- und beitragspflichtigen Bruttoentgeltes dient, sowie die Berechnung der gesetzlichen Abzugsbeträge.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 02.02.2021