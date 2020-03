„Forever Queen“ abgesagt

Neckar-Odenwald-Kreis.Die dynamische Entwicklung von Neuinfektionen mit dem Coronavirus macht tagtäglich und somit kurzfristig neue Entscheidungen notwendig. Wegen der Ausbreitung des neuartigen Virus wurden seitens der Behörden Absagen der Veranstaltungen im Bundesgebiet empfohlen. Aus diesem Grund wird das Konzert „Forever Queen - performed by Queenmania“ am Freitag, 20. März, in der Stadthalle Lauda-Königshofen verlegt. Die Bekanntgabe des neuen Termins erfolgt über die Medien vor Ort und auf der Internetseite des Veranstalters unter www.foreverqueen.de. Die erworbenen Tickets behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin.

