Flüchtiges Tier ist ein echter Hingucker

Buchen.Einen durchaus selten anzutreffenden Waldbewohner hat Andreas Schneider erwischt. Ein weißes Damwild lief dem Hobbyfotografen Ende Februar in der Nähe von Buchen vor die Linse. Wahrscheinlich handelt es sich um dasselbe Tier, das bereits vor zwei Jahren dort gesichtet wurde und aus einem privaten Gatter ausgebüxt ist. Ein Jäger bestätigte Schneider, dass es sich vermutlich um ein Damwild handelt und nicht um ein Reh. Diese sind im Vergleich zum Damwild deutlich schmächtiger.

Leuzismus oder Albinismus?

Woher die ungewöhnliche Fellfarbe kommt, ist schwer zu sagen. Sowohl der Albinismus als auch der Leuzismus kommen für das Damwild in Frage. „Ich vermute, das es Leuzismus hat. Dabei handelt es sich nicht um einen Albino, sondern um eine Mutationsform der Gene, bei der keine farbenbildenden Zellen gebildet werden. Bei Albinos sind diese vorhanden, aber bilden keine dunklen Pigmente aus“, erklärt Schneider.

Bei Rotwild und Rehwild seien diese weißen Farbvarianten sehr selten. Bei Damwild hingegen seien verschiedene Farbformen häufig vertreten. „Dabei können ganz schwarze Tiere auftauchen, die zu viel Melanin bilden, oder eben weiße Tiere, die Teilalbinos sind und kein Melanin bilden oder eben leuzistisch sind“, so der Wildtierfotograf. Albinos seien in freier Natur äußerst selten. Doch beim Damwild tauchen weiße Tiere verhältnismäßig oft auf und seien in größeren Rudeln häufig vertreten. „Es ist also schon was besonderes, aber trotzdem nicht wirklich selten. Ein Unterschied zwischen Albinismus und Leuzismus ist, dass Albinos rote Augen haben. Es könnte allerdings auch ein Teilalbino sein, der deswegen keine roten Augen hat. Da will ich mich nicht genau festlegen“, meint Schneider.

Jägermythos

Wie es mit dem Tier weitergeht, das schon seit Jahren durch die Wälder streift, ist unklar. Wenn der Gatterbesitzer sein Eigentum aufgegeben hat, geht die Verantwortung an die Jagd- oder Ordnungsbehörde. Diese hat dann zu entscheiden, ob das Tier eine Gefahr für die öffentliche Ordnung darstellt, zum Beispiel für Verkehrsteilnehmer, oder ob es dem Ökosystem schadet. Wenn es keine Gefahr darstellt, kann die Behörde den Abschuss freigeben, muss es aber nicht. „Dass ein einzelnes Tier dem Wald schadet, ist eher unwahrscheinlich“, findet Schneider und hofft, dass dem Tier sein besonderes Aussehen nicht zum Verhängnis wird. Ob sich, falls eine Freigabe zum Abschuss erteilt wurde, überhaupt ein Jäger findet, ist die andere Frage. Ein weißes Reh – in diesem Fall ein Damwild – zu erschießen bringt nach Meinung mancher Jäger Unglück. ms

