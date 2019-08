„Flohmarkt“ für jedermann

Buchen.Anlässlich des 190. Buchener Schützenmarktes veranstaltet die Aktivgemeinschaft am Freitag, 6. September, von 15 bis 18 Uhr in der Fußgängerzone einen „Flohmarkt“. Für die Verkaufsstände sind Plätze in der Marktstraße und der Kellereistraße reserviert. Mitmachen kann jeder, der seine „Schätze“ feilbieten will.

Den Teilnehmern wird ein Verkaufsplatz (Platznummer) zugewiesen. Der Aufbau der Stände ist am 6. September ab 12.30 Uhr möglich. Stellplätze für Autos sind an den Ständen nicht vorhanden. Für benötigte Verkaufstische, Pavillons, etc. sind die Teilnehmer selbst verantwortlich. Die Teilnahme ist kostenlos.

