Fischstand seit rund 30 Jahren vertreten

Ein neuer Gemüsehändler sowie seit einigen Monaten ein Biofleischhändler bereichern den Buchener Wochenmarkt. Der Markt ist Anlaufstelle für Verbraucher, die regionale Produkte schätzen.

Buchen. Klein, aber fein: Mittwochs verkaufen vier, samstags zwei Händler ihre Waren auf dem Buchener Wochenmarkt. Am Mittwochvormittag herrschte ein Kommen und Gehen vor den Ständen vor dem Alten Rathaus. Lars Holzapfel kommt mit seinem Fischstand seit zwölf Jahren nach Buchen, davor bot sein Vorgänger 18 Jahre lang Nordseefische in Buchen feil. Nach einer Sommerpause von mehreren Wochen ist er jetzt wieder wöchentlich in Buchen anzutreffen. Holzapfel bedient an jedem Tag andere Märkte in der Region, zum Beispiel in Hardheim, Bad Mergentheim und Lauda-Königshofen. Er hat eine Wohnung in Großrinderfeld gemietet, in der er unter der Woche wohnt. Freitagnachmittags fährt er zurück in seine Heimat. Jede Woche legt er mehr als 2000 Kilometer mit seinem Lkw zurück.

Als Fischereihafen-Direktverkäufer wird er jede Nacht mit frischem Fisch aus Bremerhaven beliefert. Mit rund 350 Stammkunden habe er die Mobilnummern ausgetauscht. So kann er diese benachrichtigen, wenn sich an seinen Verkaufszeiten etwas ändert. Und mancher Kunde fragt den Fischhändler per Kurzmitteilung, wo er gerade anzutreffen sei. Rita Dörr aus Hettingen schätzt Qualität und Frische der Fische. Sie kauft schon seit Jahren ein- bis zweimal im Monat bei Holzapfel ein.

Zum ersten Mal schlug am vergangenen Mittwoch Nikitas Gkogkos aus Adelsheim seinen Stand in Buchen auf. Er trat quasi die Nachfolge der Firma Beerenbauer an, die seit zwei Monaten nicht mehr auf dem Buchener Wochenmarkt vertreten ist. Gemeinsam mit seiner Frau verkauft der gebürtige Grieche Obst, Gemüse und griechische Spezialitäten.

Er ist auch auf den Märkten in Widdern, Külsheim und Adelsheim anzutreffen. Den Großteil seiner Waren kauft er auf dem Großmarkt in Würzburg ein, den kleineren Teil in Stuttgart. Die griechischen Spezialitäten bezieht er von einem Händler aus Nürnberg. Gern würde Gkogkos auch samstags nach Buchen kommen. Doch an diesem Wochentag ist er auf dem Markt in Neudenau vertreten, und das schon seit Jahrzehnten.

Nebenan ließ Klaus Neumann aus Buchen seine Plastikbehälter mit Putenwurst und -fleisch füllen. „Meine Frau liebt diesen Laden“, sagte er. Da sie an diesem Vormittag arbeitete, schickte sie ihren Mann zum Einkaufen. Wegen des Umweltschutzes verzichtet er auf Verpackungen und hat deshalb eine Kühltasche mit kleinen Transportbehältern mitgebracht.

Sarah Wörz ist bei der Stadtverwaltung für Touristik und Stadtmarketing zuständig. „Es ist schwierig, neue Marktbeschicker anzuwerben“, sagte sie. An der Standgebühr liegt das nicht. Diese betrage bei Verkaufswägen 50 Cent pro laufenden Meter und Markttag, bei Fahrzeugen einen Euro.

Vielmehr seien in der Regel die etablierten Händler an allen Werktagen der Woche bereits ausgebucht. Ein Händler, der schon seit Jahren auf einem Markt bekannt und beliebt ist, gibt diesen nicht auf, um zum Beispiel in Buchen neu anzufangen. Vor diesem Hintergrund freut sich die Verwaltungsangestellte sehr darüber, mit dem Ehepaar Gkogkos einen neuen Obst- und Gemüsehändler für Buchen gewonnen zu haben. mb

© Fränkische Nachrichten, Freitag, 13.09.2019