„Fisch und Kartoffelsalat statt Fleisch“

Die Fastenzeit vor Ostern spielt für viele Menschen eine wichtige Rolle – auch im Neckar-Odenwald-Kreis. Viele nehmen sich in dieser Zeit vor, auf gewisse Dinge bewusst zu verzichten.

Buchen. Ob für die eigene Gesundheit, aus religiösen Gründen oder einfach, um es sich selbst zu beweisen: Seit Aschermittwoch verzichten wieder viele auf übermäßigen Konsum, da für sie die Fastenzeit begonnen hat. Ob es sich dabei um Alkohol, Süßigkeiten oder etwas anderes handelt, entscheidet jeder individuell.

Ein religiöses Ritual

Die Fastenzeit oder auch Passionszeit ist in vielen Religionen verankert. Im Christentum soll der Zeitraum vor Ostern auf die Auferstehung Jesus vorbereiten. Das 40-tägige Fasten (die Sonntage dienen der Erholung) erinnert dabei an Jesus, der diese Zeit in der Wüste verbrachte, bevor sein öffentliches Wirken begann.

Stand früher noch der Verzicht auf Essen im Vordergrund, der den Fokus auf den Glauben und Gott schärfen sollte, wird in der heutigen Zeit der Blickwinkel geweitet und der Konsum vieler weiterer Dinge kritisch beäugt. So beispielsweise der übermäßige Internetkonsum oder zu viele Plastikverpackungen. Dabei spielt der Glaube dann keine Rolle mehr.

Auch in Buchen wird gefastet

Ob, und wenn ja, wie im Raum Buchen gefasten wird, haben die Fränkischen Nachrichten in einer kleinen Umfrage erfahren.

So versucht Jürgen Kloos aus Hainstadt über das ganze Jahr hinweg einen gesunden Lebensstil zu führen. „Ich verzichte lediglich an Karfreitag auf Fleisch. Stattdessen gibt es Kartoffelsalat mit Fisch und Wasser“, gibt er an. Ein religiöses Motiv habe er allerdings nicht.

Großen Wert auf die eigene Gesundheit legt auch Ulrike Schreiweis. Sie trinke das ganze Jahr über keinen Alkohol und achte auch sonst auf ihren Süßigkeitenkonsum. „Die Passionszeit nehme ich zum Anlass, um noch einmal verstärkt auf meine Ernährung zu achten“, so die Rosenbergerin im Gespräch.

Ähnlich sieht es auch Christa Gress. „Ich esse keine Süßigkeiten und trinke keine süßen Säfte über die Fastenzeit“, gibt die Walldürnerin an. Auch sie mache das, weil ihr die eigene Gesundheit wichtig ist. Karl-Heinz Müller hält hingegen überhaupt nichts von den kirchlichen Ritualen, erklärt er gegenüber den Fränkischen Nachrichten. „Ich faste immer dann, wenn ich das möchte“, fügt der Buchener an, „dafür brauche ich nicht unbedingt eine Fastenzeit“.

Dass auch die jüngere Generation aus der Region bewusst verzichtet, beweist Fynn-Luca aus Hettingen. Er fastet in der Zeit vor Ostern Schokolade. „Davon esse ich zwar eh nicht so viel“, sagt er, aber da es sein großer Traum sei, Fußballprofi zu werden, lasse er die Süßigkeit bis Palmsonntag komplett weg.

Der aus Buchen kommende Gerhard Müller hat ein ganz anderes Motiv, in der Passionszeit die Ernährung zu ändern. Schon seit fast 40 Jahren konsumiere er keinen Alkohol mehr, verkündet er stolz. Auch Süßigkeiten esse er über die Fastenzeit nicht, das habe allerdings keine religiösen Gründen. „Ich möchte mir selbst beweisen, dass ich das kann“, erklärt er den Fränkischen Nachrichten.

Marianne Preusler pflegt die Tradition gemeinsam mit ihrem Mann auch schon seit Jahren. Sie sagt: „Ich faste aus religiösen Gründen.“ Das Ehepaar aus Waldmühlbach verzichtet bewusst auf Süßes und Alkohol, aber auch auf üppiges Essen. „An Aschermittwoch und Karfreitag gibt es nur Fisch und es wird sich nur einmal am Tag satt gegessen“, erläutert Preusler.

Und auch Fabian Fürst, der aus Buchen stammt, verzichtet auf Alkohol und Naschereien. „Ich bin von klein auf damit groß geworden, da meine Eltern früher auch immer gefastet haben. Dann gehört das dazu und man übernimmt das einfach auch.“

Auf die Frage, ob denn zur Fastenzeit verstärkt Literatur zum Thema gekauft werde, erklärt Buchhändler Johannes Volk von der gleichnamigen Buchhandlung: „Tatsächlich merkt man keinen plötzlichen Anstieg an Buchkäufen vor der Fastenzeit. Die Bücher werden eher nach der Weihnachtszeit verstärkt angefragt, wenn die Pfunde doch wieder zugenommen haben.“

Alkohol und Süßigkeiten als Gegenstände des Verzichts stehen also hoch im Kurs. Die Gründe dafür variieren stark. Klar ist, dass die Tradition nach wie vor gepflegt wird und zum Teil einfach dazu gehört.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 27.02.2020