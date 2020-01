Firma Tomac vielfach tätig

Buchen.Die Ausschreibung sieht zur Erhaltung beziehungsweise Wiederherstellung der Verkehrssicherheit die Beseitigung verschiedener Straßenschäden vor. Folgende Maßnahmen sind vorgesehen: Josef-Martin-Kraus-Straße – Bordstein und Gehwegsanierung, Verbindungsfußweg zwischen Hollergasse/Konrad-Adenauer-Straße – Asphaltarbeiten, Am Weidenbaum (Löschwasserbehälter) – Erneuerung einer Grabenverdolung, Am Haag – Erneuerung der obigen Zufahrt zum Parkdeck – Pflasterarbeiten. Der Gemeinderat erteilte den Auftrag einstimmig an den preisgünstigsten Bieter, die Firma Tomac aus Buchen, zum Angebotspreis von 183 214 Euro. Die Kostenschätzung lag bei 205 000 Euro.

