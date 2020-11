Festschrift ist nun erhältlich

Hettingen.Eigentlich wollten die Frauengemeinschaft Kolpingsfamilie und die freiwilligen Helfer die Festschrift „300 Jahre St. Odilia Hettingen“ in einen Hausverkauf der Bevölkerung anbieten. Diese Aktion wurde wegen der Corona Pandemie abgesagt. Stattdessen kann in den Hettinger Geschäften – Morre Apotheke, Micha Hair Fashion, Bäckerei Slepkowitz, Kaufhaus Kuhn, Volksbank Franken, Sparkasse – und in der Sakristei die Festschrift für acht Euro erworben werden. Diese Festschrift zum 300-jährigen Jubiläum der Hettinger Ortspatronin St. Odilia wird von der Pfarrgemeinde herausgegeben.

Karl Mackert hält in seinem Werk die Geschichte und Entstehung der Odilienverehrung in Hettingen fest. Die Festlichkeiten zur Wallfahrt zum Odilienberg im Elsass sowie der eigentliche Odilientag am Sonntag, 5. Juli mussten wegen der Pandemie abgesagt werden. Als neuer Termin ist Sonntag, 4. Juli 2021, geplant.

Bereits zur 650-Jahrfeier der Pfarrei St. Peter und Paul im Jahre 2003 hatten die Geistlichen eine große Dokumentation im Lindensaal ausgestellt, die der damalige Erzbischof Dr. Oskar Saier lobte und daraufhin anregte, hierüber eine Broschüre für kommende Generationen zu schaffen. Daraufhin kam das Buch von Karl Mackert zustande.

Nach der Absage der Jubiläumsfeier im Sommer wurde die Veröffentlichung auf Spätherbst verlegt. Mitte Oktober überreichte der Druckleiter Heiko Bauer von der Druckerei Henn und Bauer aus Limbach an Dekan Balbach das erste Exemplar, im Beisein des Autors Karl Mackert, dem Gemeindeteam Andrea Kugler, Emil Kreuter sowie Mesnerin Angelika Kirchgeßner (wir berichteten).

Die 123-seitige Festschrift ist ein Spiegelbild der Pfarrgemeinde und beinhaltet bis zur Gegenwart die wichtigsten Ereignisse. Unter anderem werden die Seelsorger des 20. Jahrhunderts bis dato in Schrift und Bild ausführlich dargestellt, ebenso der Odilienkult sowie die Bedeutung der Hettinger Ortspatronin. KM

