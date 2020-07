Festbuch wird verkauft

Hettingen.Eigentlich hätte das Festbuch zum 100-jährigen Bestehen des FC „Viktoria“ beim Festbankett des Vereins am 14. März vorgestellt und verkauft werden sollen. Dieser Termin fiel aber bekanntlich - wie so viele - der Corona-Pandemie zum Opfer. Damit die monatelange Arbeit des zehnköpfigen Festbuch-Teams um Roland Dittrich nicht umsonst war, wird der Verein das Festbuch am Samstag, 18. Juli, verkaufen. Dafür werden die Buchverkäufer des FC in mehreren Gruppen von Haus zu Haus laufen. Das Festbuch mit dem Titel „100 Jahre. 1920-2020“ ist ein Hardcover-Buch im DIN-A4-Format mit Geschichten, Informationen und Bildern aus der 100-jährigen Historie des Vereins und der Sparten Fußball, Tischtennis und Turnen. Der Verkaufspreis ist an das Gründungsjahr des Vereins angelehnt.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 15.07.2020