Ferienspiele der Pfadfinder

Buchen.Die Ferienspiele vom Pfadfinderbund Süd, Stamm Wildenburg, finden am Donnerstag, 29. August, von 16.30 bis 18.30 Uhr und am Dienstag, 3. September, von 16 bis 18 Uhr statt. Am Donnerstag basteln die Kinder ab zehn Jahren kleine Boote und tragen damit anschließend auf der Morre eine Regatta aus. Am Dienstag können sich Kinder ab sechs Jahren auf einen Spielenachmittag bei den Piraten freuen. Treffpunkt ist am Pfadfinderheim, Zum Kleinen Roth 17. Information und Anmeldung im Verkehrsamt, Telefon 06281/2780, und bei T. Philipp, Telefon 06282/929653.

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 24.08.2019