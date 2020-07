Ferienspaß für Kinder

Buchen.Wer Spaß am Malen hat und etwas Neues ausprobieren möchte, kann sich für die VHS-Ferienkurse anmelden. Dozentin Kerstin Lohse bietet die beiden Themen „Graffiti und 3D-Zeichnen“ sowie „Pop Art“ als Zeichenkurse für Kinder von neun bis zwölf Jahren an. Es wird erklärt, wie man aus Buchstaben mit Hilfe spezieller Linientechniken 3D-Bilder entstehen lassen kann. Oder wie man unter Verwendung von Ebenen und Collagen ein Wort im Pop Art Comic-Stil zeichnerisch gestaltet, damit es eine plakative Wirkung erzielt. Graffiti und 3D-Zeichnen findet am Dienstag, 4. August, von 14 bis 17 Uhr und Pop Art am Donnerstag, 6. August, von 10 bis 13 Uhr jeweils im VHS-Haus 1 statt. Der Kursraum bietet ausreichend Platz, um die Abstandsregeln einhalten zu können. Anmeldungen und weitere Informationen unter www.vhs-buchen.de.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 23.07.2020