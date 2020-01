Fein- und Tiefsinn gekonnt vereint

Fein- und Tiefsinn vermischt mit einem Feuerwerk polyglotten Humors genossen die Besucher des inzwischen 16. „Jazz trifft Lyrik“-Neujahrsempfang der Volksbank Franken.

Buchen. Als Garanten für beste Unterhaltung brillierten beim Neujahrsempfang der Volksbank einmal mehr Stefan Müller-Ruppert und die drei „Feinen Herren“ alias Sascha Stratmann, Jürgen Zimmermann und Bastian Ruppert. Nach gelungener akustischer und literarischer Kostprobe – auf das sanfte Intro in bester Jazz-Tradition folgten die Aufbruchstimmung erzeugenden Neujahresgedanken Theodor Fontanes – attestierte Bankdirektorin Karin Fleischer dem Empfang das Flair einer „gern besuchten Begegnung kurz nach Dreikönig“; Landrat Dr. Achim Brötel verpackte seine guten Wünsche und Erinnerungen an allerhand Schildbürgerstreiche in launige Worte, ehe Bürgermeister Roland Burger daran erinnerte, dass auch früher nicht alles besser gewesen sei und man mit jedem „Jahresring“ nicht älter, sondern reifer werde.

Mit ihren geschmackvoll zusammengestellten „Sets“ trumpften schließlich die Protagonisten des Abends auf. Sie schufen neben erstklassiger Abendunterhaltung auch eine lebhafte musisch-lyrische Geschichtsstunde, in deren Zentrum die Geburtstags- und Todestage zahlreicher Jubilare standen. So meldete sich Stefan Müller-Ruppert mit den Neujahrsgrüßen nach Johann Peter Hebel (260. Geburtstag) und James Krüss zu Wort, um mal voller Zuversicht und mal mit dem sehnsüchtigen Rat zu „stiller Herzensgüte“ auf das junge Jahr einzustimmen. Den Gegenpol zu den oft horrenden Wünschen setzte gekonnt der von Pe Werner beschriebene „Segler aus Papier“; guten Vorsätzen – auch so ein Kapitel für sich – wurde mit Fred Endrikats „Wochenbrevier“ jede gedankliche Hemmschwelle genommen.

Auf den Punkt gebracht

Dem in einem Geldinstitut naturgemäß vorherrschenden Thema „Geld“ näherte er sich mit Gedichten von Eugen Roth, der 125 Jahre alt geworden wäre und die unergründliche Bewandtnis der „Moneten“ bis hin zu „giftiger Mitgift“ auf den Punkt zu bringen vermochte. Aber auch die aus Klimaschutzgründen inzwischen umstrittene „Silvesterböllerei“ wurde zur Sprache gebracht: Josef Knapp, den es dereinst von Schneeberg nach Stuttgart verschlug, erinnerte in seinem Schwank „Proscht Näüjohr“ daran, dass es früher kein Silvesterfest, sondern bestenfalls den geselligen „Neujahrsabend“ gab. Und auch die Politik durfte nicht fehlen – wenngleich im eher übertragenen Sinne: Nachdem Stefan Müller-Ruppert mit Ironie und Wonne den „Trump sei Dank fulminanten Jahresbeginn mit Blitz und Zunder“ aufs Korn nahm, rezitierte er die geistreichen Gedanken der ZDF-Moderatorin Marietta Slomka vom Traum, die schlechten Nachrichten einfach ausfallen zu lassen. Sicher auch für Otto Normalverbraucher ein durchaus wünschenswerter „Zustand“. Mit den Gedankengängen des alemannischen „Bruddlers“ Harald Hurst – wo Stefan Müller-Ruppert liest, darf der „Bruddler“ nicht fehlen – zu Festschriften über Harmonie, Tugend, Ruhm und Erfolg erinnerte er an das 150-jährige Bestehen der Volksbank Franken und sorgte mit der im feinsten „Weanerisch“ dargebotenen „Reblaus“ Hans Mosers für begeisterte Gäste. Hier begleitete ihn Sohnemann Bastian an der E-Gitarre, womit man auch bei den „Feinen Herren“ angekommen wäre: Auf äußerst ansprechende Weise nahmen sie die Zuhörer mit auf eine Reise durch Jazz, Pop und Schlager. Federleicht und gefühlvoll nahm „Country“ nach Keith Jarrett das Publikum musikalisch gesehen in dem Arm, ehe der „Work Song“ des 2000 verstorbenen Trompeters Nat Adderley unaufgeregten Jazz in Bestform kultivierte.

Subtile Raffinesse

Mit subtiler Raffinesse versetzt wurde Dave Brubecks Erkennungsmelodie „Take Five“, ehe Jürgen Zimmermann seine Klarinette in die Hand nahm und „Sandu“ von Clifford Brown ein besonders beschwingtes Charisma schenkte. Ebenso wenig wurden der 70. Geburtstag des Bobby McFerrin – dessen Name vielen weniger bekannt sein dürfte als sein großer, aus dem Jahr 1988 stammender Hit „Don’t Worry Be Happy“ – und der 90. Geburtstag des Sonny Rollins ausgeklammert. Rollins’ „Valse Hot“ erwies sich aber „cool“ und gemütlich statt „hot“ und hitzig dargebotenes Werk.

Ein sympathisches Wiederhören mit Stevie Wonders Erfolgstitel „Isn’t She Lovely“ gab es anschließend. Damit verbunden war der Verweis auf den 70. Geburtstag des blinden US-Soulbarden. Bestens bekannt und als Dreiklang mit Gitarre, Saxophon und Kontrabass doch völlig neu schwebte die Ode an „Solsbury Hill“ von Genesis-Gründer Peter Gabriel durch den Finanz-Marktplatz, während das „Schlager-Set“ an Kölns Grande Dame Trude Herr („Morgens bin ich immer müde“) und den unvergessenen Udo Jürgens („Ich war noch niemals in New York“) erinnerte. Das wohltuend funkige Arrangement nach Jürgen Zimmermann erinnerte hier mehr an eine urbane Bar über den Dächern der Großstadt als das bieder möblierte Studio des ZDF-„Show-Express“, wo Jürgens das Lied 1982 präsentiert hatte.

Nach der schlichtweg grandiosen, auf Elvis’ 85. Geburtstag anspielenden Zugabe „Hound Dog“, die Stefan Müller-Ruppert und die „Feinen Herren“ zur Höchstform auflaufen ließ, bedankte sich Karin Fleischer bei allen Beteiligten und lud zum Imbiss ein.

