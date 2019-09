Feierliches Patrozinium mit Prozession

Hainstadt.Die Pfarrgemeinde Hainstadt, die als Einzige in der Erzdiözese Freiburg den Heiligen Magnus als Patron erwählt hat, feiert ihren Pfarrpatron am Sonntag, 8. September, um 9 Uhr mit einem Festgottesdienst. Danach ziehen die Gläubigen unter den Klängen der Musikkapelle und in Begleitung von Vereinen und Abordnungen mit dem Allerheiligsten durch die Straßen und erbitten nach der Rückkehr in die Kirche die Fürsprache ihres Pfarrpatrons und den Segen für sich und die ganze Gemeinde.

Der Heilige Magnus wird zusammen mit dem Heiligen Gallus sowie dem Heiligen Kolumban als einer der drei Apostel des Allgäus bezeichnet, lebte aber rund 100 Jahre später als die Genannten. Im Jahr 699 in einem rätoromanischen Geschlecht geboren, trug er ursprünglich den Namen Maginold. Später wurde daraus „Magnus“, was übersetzt „der Große“ bedeutet. Magnus trat ins Kloster St. Gallen (Schweiz) ein. Als aber der Bischof von Augsburg zur Missionierung des oberen Lechtals aufrief, machte er sich mit einigen Gefährten auf den Weg.

Wo heute Füssen liegt, baute er sich unmittelbar am Lech eine Klause. Die Nachricht von ihm reichte weit ins Land hinein und der Zulauf war groß. So entstand durch Schenkungen und mit Unterstützung durch Pippin, dem Jüngeren, das damalige Benediktiner-Kloster St. Mang in Füssen. Magnus starb am 6. September 756.

Der Legende nach hat der Heilige Magnus einen Drachen bezwungen, der sich ihm in den Weg stellte. Auch habe er durch die Kraft des Kreuzes „giftiges Gewürm“ getilgt. Darum wird er oft zusammen mit einem Drachen dargestellt. Noch heute ruft man bei Ungezieferplagen den Heiligen Magnus an. Außerdem soll er vor allem Ackerbau und Viehzucht gefördert haben. Sein Pilgerstab wird in Füssen wie eine Reliquie verehrt. Für besondere Verdienste um die heimische Kultur verleiht man dort heute noch den sogenannten „Magnusstab“.

