FDP-Kreisverband gibt sich neue Strukturen

Mosbach.Die Freien Demokraten im Neckar-Odenwald-Kreis haben ihren Kreisvorstand neu gewählt: Auf der Mitgliederversammlung im Restaurant „Lamm“ in Mosbach bestätigten die Liberalen dabei den amtierenden Kreisvorsitzenden Achim Walter in seinem Amt.

„Es geht wieder vorwärts bei der FDP“, so der alte und neue Vorsitzende Walter in seinem Rechenschaftsbericht über die vergangene Amtsperiode. Die Zeit nach der Bundestagswahl 2017 konnte vor allem für den Aufbau der Mitgliederzahlen genutzt werden. Nun sollen mit der verbesserten Basis die Strukturen bei den Liberalen reformiert werden. Dazu wurde der Kreisvorstand neu formiert, der nun mit festen Ressorts die Arbeit der Freien Demokraten auf Kreisebene koordiniert. Als stellvertretender Kreisvorsitzender weiter im Amt für das Ressort Programmatik bleibt Klaus Ludwig (Elztal). Als weitere Stellvertreter gewählt wurden Martin Berberich (Höpfingen) als Schatzmeister, Oliver Renn (Oberdielbach) als Kreisgeschäftsführer und der Kreisvorsitzende der Jungen Liberalen Neckar-Odenwald, Pascal Schejnoha (Mosbach), als Pressesprecher. Komplettiert wird der Vorstand durch die Beisitzer Julius Bopp (Buchen), Hezhin Colakoglu (Obrigheim), Bahar Eren-Ludwig (Elztal), Ulrike Quoos (Osterburken) und Albrecht Spitzer (Mosbach).

Für die kommende Amtsperiode haben sich die Freien Demokraten den Ausbau ihrer Präsenz auf Landkreisebene vorgenommen. Durch Infoveranstaltungen und öffentliche Aktionen sollen die Positionen für die im Neckar-Odenwald-Kreis relevanten Themen wie Bildung, Gesundheit, Digitalisierung oder Soziales bekannter gemacht werden. „Die Erfahrungen der Kommunalwahl haben gezeigt, dass die Menschen in der Region unseren Konzepten Gehör geschenkt haben“, so Achim Walter in seinem Abschlussstatement. „Wir haben daher im Hinblick auf die Landtags- und Bundestagswahlen Grund zum Optimismus.“

Der Kreisverband hält seine Sitzungen in einem Rhythmus von sechs bis acht Wochen wechselweise in den Großräumen Mosbach und Buchen ab. Die Termine werden auf der Facebook-Seite und Homepage (fdp-nok.de) bekanntgegeben.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 07.01.2020