FC Germania will Vorstandsriege neu besetzen

Bödigheim.Nach Aussagen mehrerer Teilnehmer war die letzte Sitzung des Ortschaftsrates von Bödigheim am 23. Juni für die zahlreichen Zuhörer wegen des Abstandsgebotes „nicht hilfreich“. Wegen der Corona-Auflagen war als Sitzungsraum die Sporthalle gewählt und mit Tischen und Stühlen vorbereitet worden.

Sitzung nach draußen verlegt

Überrascht mussten nun aber viele Hörer – und sogar einige der Mitglieder des Rates – feststellen, dass die Halle wegen des Verzichtes auf eine Be- und Entlüftung oder einer automatischen Beschattung bei Sonneneinstrahlung den Charakter einer Sauna hat. Außerdem ist die Akustik wegen der Dacheindeckung so beeinträchtigt, dass eine Verständigung nur von „Ohr zu Ohr“ und ohne Abstand möglich ist – oder nur mit einer ausgefeilten technischen Unterstützung. So wurde am nachfolgenden Tag die turnusmäßige Sitzung der Vereinsvertreter unter Vorsitz von Ortsvorsteher Martin Heyder außerhalb der Halle im Grünen abgehalten.

Der Sportverein plant seine bereits einmal verschobene Jahreshauptversammlung mit Wahlen und Ehrungen am 10. Juli. Für die Posten des Vorsitzenden und seines Stellvertreters sowie den Kassierer werden immer noch Nachfolger gesucht. Immerhin steht im Juni das 100-jährige Bestehen des FC Germania an, weshalb bis dahin unbedingt die Vorstandsriege besetzt werden soll. Noch plant der FC ein Schlachtfest (9. Januar 2021) und ein Muttertagsessen (9. Mai 2021).

Das Jubiläum der Reservistenkameradschaft wurde in das nächste Jahr verschoben. Die Termine für die Arbeitseinsätze werden zeitgerecht veröffentlicht. Die FG „Bedemer Hannmertli“ plant für den 24. Juni die satzungsgemäße Mitgliederversammlung mit Wahlen. Dann wird auch über die Kampagne mit Ausgrabung, Motto-Party und bunten Abend entschieden. Wegen der Corona-Auflagen und der vielen Unklarheiten können dies nur vorläufige Entscheidungen sein. Das Jugendhaus wird ab Oktober wieder die monatlichen Treffen abhalten.

Zertifizierung des Hundevereins

Die Feuerwehrabteilung Bödigheim darf wegen Vorgaben der obersten Feuerwehrleitung nur einen eingeschränkten Ausbildungs- und Übungsbetrieb mit kleinen Gruppen durchführen. Eine Einschränkung der Arbeitsbereitschaft kann Kommandant Dörsam jedoch nicht erkennen. Die nächste Mitgliederversammlung findet am 22. Januar 2021 statt. Über die geplanten Aktivitäten des Schäferhundevereins Bödigheim berichtete der Vorsitzende Friedrich Reichert. So habe man wegen der Abstandsregeln die Ausbildung entzerrt, um kleinere Übungsgruppen bilden zu können. Entsprechend wird sich die Zahl der Übungsstunden steigern. Im Juli (24. und 25.) und im September finden Prüfungen statt und eine besondere Würdigung für die jahrelange erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit steht noch in diesem Jahr ins Haus: Der Verein Deutsche Schäferhunde, Ortsgruppe Bödigheim, wird zertifiziert (28. September). Die weiteren gewichtigen Kriterien für die Zertifizierung legt der Vorstand des Hauptverbandes fest und der Landesverband überprüft diese.

Die Ortsgruppe des VdK plant eine Mitgliederversammlung mit Wahlen und eine Weihnachtsfeier. Der Heimatverein wird ebenfalls eine Mitgliederversammlung durchführen. Von einer erfolgreichen Spendensammelaktion berichtete dann die Vorsitzende des Heimatvereins, Helga von Rüdt. Für die Beschaffung eines Defibrillators wurde so viel Geld gesammelt, dass nunmehr sogar über die Anschaffung eines zweiten „Lebensretters“ nachgedacht wird. Durch diese Anschaffung wird sich die Vorsorge bei lebensbedrohenden gesundheitlichen Situationen im Ort entscheidend erhöhen. Das erste Gerät wird witterungsgeschützt im Bereich des Jugendhauses zu finden sein. Das zweite Gerät würde seinen Platz im Bereich der Sporthalle finden. Über die erforderliche Einweisung, Wartung der Technik und Kontrolle wird zeitgerecht entschieden. Für die Einweisung in die Handhabung stellt sich der leitende Notarzt der Neckar-Odenwald-Kliniken, Dr. Harald Genzwürker, zur Verfügung.

Auch der nächste Tagesordnungspunkt in der Besprechung der Vereinsvertreter berührte den Aspekt der Rettung von Leben. Die Rettungskette für Unfallopfer und lebensbedrohlich Erkrankte soll und kann durch freiwillige Ersthelfer verdichtet werden. Diese würden durch Aufnahme ihrer Mobilfunkverbindung in ein kreisweites Alarmsystem – den „Mobilen Rettern“ – im Notfall schnell erreichbar sein und dadurch den nachrückenden Rettungskräften wertvolle Minuten zur Rettung von Leben verschaffen. Denn in dem Landkreis sind Notärzte und Sanitäter nur begrenzt verfügbar. Daher bittet die Ortsverwaltung um freiwillige Meldung von Personen, die bis zum Eintreffen von nachrückenden Kräften als Ersthelfer binnen Sekunden oder Minuten vor Ort sein können.

Ärger über Vandalismus

Zum Schluss des Treffens kam dann die überraschende Häufung der Vorfälle von Vandalismus in der Ortschaft zur Sprache. Am Jugendhaus, dem Rathaus, dem Bahnhof, dem Sportheim des TC Bödigheim und beim Kindergarten haben sich jüngst höchst ärgerliche Vorfälle von Sachbeschädigung durch reine Zerstörungslust von Jugendlichen ereignet. Das betrifft nicht nur die Zerstörung von Sachwerten, sondern auch die Gefährdung von Personen - wenn zum Beispiel eine Rutsche mit Kleber und darauf gestreutem Split „behandelt“ wurde. Die Vereinsvertreter riefen die Bevölkerung dazu auf, in der Dämmerung auf verdächtige Personen zu achten und gegebenenfalls einzuschreiten.

Das nächste Treffen der Vereinsvertreter findet am 20. Oktober statt. BW

