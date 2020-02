Fastnachtstermine in Mudau

Mudau.Folgende Veranstaltungen finden in Mudau und den Ortsteilen statt:

Mudau. Donnerstag, 20. Februar: Altweiberfastnacht, morgens ziehen die „Alten Weiber“ durch Mudau, 19.53 Uhr Ausrufen der „Faschenaacht“ am Rathaus, danach Party an vielen Locations. Samstag, 22. Februar: 20.11 Uhr großer Maskenball des Musikvereins in der Odenwaldhalle. Sonntag, 23. Februar: ab 11.11 Uhr „Spreißelesvokaaf“. Montag, 24. Februar: 10.31 Uhr Rathausstürmung, 14.01 Uhr großer Odenwälder Rosenmontagsumzug, danach Après-Zug-Party in der Odenwaldhalle und in den Straßen und Lokalen, 20 Uhr „Revival Party Vol. 06“ in der Odenwaldhalle. Dienstag, 25. Februar: 20.11 Uhr Fastnachtsverbrennung; 24 Uhr zweite Fastnachtsverbrennung.

Donebach. Sonntag, 23. Februar: 19.33 Uhr Kappenabend für „Jung und Alt“. Montag, 24. Februar: nach dem Umzug Kinderfastnacht im Spatzennest. Dienstag, 25. Februar: ab 14.30 Uhr buntes Narrentreiben für „Jung und Alt“ im Spatzennest; 20 Uhr traditionelle Fastnachtsverbrennung. Mittwoch, 26. Februar: 18.30 Uhr „Kateressen“ im Sportheim.

Langenelz. Freitag, 21. Februar: ab 19.60 Uhr „Faschelnaachtsfeier“ in der Aula .

Reisenbach. Freitag, 21. Februar: ab 19.61 Uhr „Faschnachdsobend“ mit dem Motto „Musicals“ im Sportheim.

Scheidental. Samstag, 22. Februar: 9.30 Uhr Kinderfastnachtsumzug. Sonntag, 23. Februar: 14.11 Uhr Kinderfastnacht im Sportheim.

Schloßau. Freitag, 21. Februar: 20.61 Uhr „Kappeobend“ im Jugendkeller „Casino Royal - Was im Keller passiert, bleibt im Keller“. Samstag, 22. Februar: 11.30 Uhr Kesselfleisch-Essen. Montag, 24. Februar: ab 15.31 Uhr „Après-Zug-Party“ im Narrentempel. Dienstag, 25. Februar: 14.01 Uhr „Fastnachtsparty für Kids“ und alle Junggebliebenen.

Steinbach. Sonntag, 23. Februar: ab 18 Uhr Kappenabend im Turnsaal.

