Fast 5000 Stimmen für Buchen

Buchen.Die „Rock-City“ Buchen verfügt nun auch über ein „Rock-City“-Ortsschild: Radio-Regenbogen-Moderator Moritz Lange überreichte dieses am Dienstagmittag an Bürgermeister Roland Burger sowie einen symbolischen Gewinnscheck über 1000 Euro an Iris Hellmuth-Gurka, der Direktorin und Leiterin des Kinderheims St. Kilian in Walldürn. Für die Stadt Buchen hatte sich Kirchenmusiker Horst Berger mit dem Kirchen-, Jugend- und Projektchor der Pfarrgemeinde St. Oswald um den Preis beworben.

Dieser hatte in Zusammenarbeit mit dem Kinder- und Jugendheim St. Kilian aus Walldürn im vergangenen Jahr „The Wall“ von Pink Floyd aufgeführt. Die Buchener wetteiferten mit den Städten Speyer und Finkenbach um die Auszeichnung und lagen schließlich in einer Online-Abstimmung mit 700 Stimmen vorne. Insgesamt hatten fast 5000 Menschen für das Buchener Projekt gestimmt. Zur Übergabe trafen sich Vertreter von Stadt, Kinderheim und Kirchengemeinde am Stadtausgang in Richtung Hettigenbeuern. Das „Rock-City“-Schild wird künftig dort allerdings nicht das Ortsschild ersetzen. Bürgermeister Roland Burger wird an anderer Stelle nach einen geeigneten Platz für diese Auszeichnung suchen. mb

