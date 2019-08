Farbenfrohes hohes Niveau präsentiert

Dallau.Seit vielen Jahren stellt der Kleintierzuchtverein „Elzbachperle“ aus dem Kreisverband Neckar-Odenwald-Tauber seine übers Jahr hinweg erfolgreich getätigte Nachzucht einer breiten Öffentlichkeit vor.

So auch vor kurzem, als im vereinseigenen Züchterheim „Am Krähenwald“ in Dallau eine gelungene Jungtierschau mit Präsentation des diesjährigen Nachwuchses in den verschiedensten Rassen vorgeführt wurde.

Viel Lob erhalten

Sowohl dem interessierten Betrachter als auch dem Fachpublikum boten sich ein farbenfreudiges Bild und ein hohes Niveau der Kleintierzüchter. So galt es als selbstverständlich, dass die strengen Preisrichter Dieter Klenk aus Tauberbischofsheim für die Sparte Geflügel und Jörg Breunig vom Mosbacher „Schreckhof“ für die Sparte Kaninchen den Ausstellern einen guten Zuchtstand bescheinigten. Mit viel Lob seitens der Schaubesucher, der Preisrichter und des Vorsitzenden Herbert Sander wurde Ausstellungsleiter und Vorstandsmitglied Mike Gollner bedacht, der die Halle in ein Blumenmeer mit spätsommerlicher Blütenpracht verwandelt hatte. Im Rahmen der Preisverteilung dankte Sander allen, die sich für die Jungtierschau und damit auch für die Deutsche Kleintierzucht engagiert hatten.

Auszeichnungen vergeben

Ehrenpreise errangen die Züchter Gerhard Uhlrich für seine New Hampshire gelbbraun, Mike Gollner für seine Fränkische Landgänse blau, Araucana silberhalsig und Mookeetaube goldbraun, Florian Höck für Deutsche Sperber gesperbert, Alois Beichert für Kingtaube, André Bender für Kleinwidder wollfarbig und Zwergwidder wildfarbig, Wolfgang Dengel für Lohkaninchen schwarz sowie Thomas Beier für seine Zwerg-Barnevelder braun-schwarz und doppeltgesäumt.

Ausgezeichnet wurde auch Jungzüchter Yannik Bergmann für seine Englische Schecke schwarz-weiß. L.M.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 20.08.2019