Farbenfrohe Kunst als „Rettungsanker“

Werke der Hainstadter Künstlerin Marie-Luise Schwind sind bis zum 20. Februar unter dem Titel „Eindrücke – Ausblicke“ in den Geschäftsräumen der Volksbank Franken in Buchen zu sehen.

Buchen. Die Ausstellung „Eindrücke – Ausblicke“ wurde am Donnerstagabend in der Volksbank Franken feierlich eröffnet. Marie-Luise Schwind wuchs in Schlierstadt auf und studierte an der Pädagogischen Hochschule Heidelberg die Fächer Deutsch und Bildende Kunst. Anschließend unterrichtete sie an Sonderschulen in Bad Mergentheim und Marbach am Neckar. Vom Jahr 1978 an war sie an der Grund- und Hauptschule Hainstadt sowie von 1995 bis 2008 an beiden Grundschulen in Buchen tätig. Sie unterrichtete schwerpunktmäßig Deutsch und Kunsterziehung, hatte das Amt einer Schulkunstbetreuerin inne und nahm mit vielen Klassen an regionalen und überregionalen Malwettbewerben teil. Lange Zeit war sie Jurorin des Malwettbewerbs der Volks- und Raiffeisenbanken. Erste eigene Arbeiten fertigte sie zwar schon nach dem Studium an. Doch erst seit ihrer wegen einer Krankheit vorgezogenen Pensionierung im Jahr 2008 betätigte sie sich verstärkt künstlerisch.

So entstand in jenem Jahr zum Beispiel ihr erstes Bild auf Leinwand. „Das Malen war mein Rettungsanker“, erinnerte die Künstlerin sich an diese für sie schwere Zeit. Mit der Kunst sei es ihr gelungen, ihren Alltag im Ruhestand erfüllend zu gestalten. Sie rät Menschen, die noch berufstätig sind, sich zeitig ein Hobby zu suchen, das ein mögliches Vakuum im Ruhestand ausfüllen könne. In ihrer Einführung in die Ausstellung informierte Marie-Luise Schwind die Besucher der Eröffnung über ihre Arbeitsweise. So arbeite sie lieber mit dem Spachtel als mit dem Pinsel. Denn sie schätze die Zufallseffekte, die bei dieser Arbeitsweise entstünden. Außerdem liebe sie Farben. Dementsprechend farbig und lebendig sind ihre Werke. „Ich fange oft mit einem Bild an, ohne zu wissen, was herauskommen soll“, sagte sie. Kritiker hätten festgestellt, dass die Hainstadterin nicht über einen einheitlichen Stil verfüge. „Ich probiere alles aus, was mich reizt“, erklärte sie diesen Sachverhalt. Gern gestaltet sie kleine Werke, zum Beispiel Postkartenmotive oder Buchzeichen. „Geduld ist nicht meine Stärke“, stellte sie fest. Die Ausstellung im Kundencenter der Buchener Volksbank sei vermutlich ihre letzte größere Ausstellung. Denn seit einer Operation an der Schulter falle es ihr schwer, längere Zeit Spachtel und Pinsel zu halten. Marie-Luise Schwind bedankte sich bei allen, die an der Vorbereitung der Ausstellung mitgewirkt hatten, vor allem bei der Volksbank Franken.

Bankdirektorin Karin Fleischer befasste sich in ihrem Grußwort mit der Frage, was Kunst sei. Diese könne man nicht allgemeinverbindlich beantworten. Kunst genieße einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft. Während nüchterne Zahlen sowie Daten und Fakten das Wirtschaftsleben beherrschten, liege Kunst im Auge des Betrachters. Sie soll die „Fantasie anregen und den Menschen ihre kreative Seite“ zeigen. Fleischer wies darauf hin, dass ihre Bank als Unternehmen in und für die Region gern Ausstellungen regionaler Künstler in ihren Räumen präsentiere.

Nicht in Stein gemeißelt

Beigeordneter und Stadtkämmerer Benjamin Laber freute sich über den „Stargast des Abends“, nämlich die Künstlerin Marie-Luise Schwind. „Bei Finanzen gibt es ein richtig und ein falsch“, sagte er. „Diskussionen darüber wären hier Zeitverschwendung.“ Ganz anders verhalte es sich mit Kunst. „Was Kunst ist, ist nicht in Stein gemeißelt“, stellte Laber fest. Diese solle zur Diskussion anregen und stelle eine besondere Form zwischenmenschlicher Kommunikation dar. „Ich bin dankbar und stolz darauf, dass wir in unsere Region eine so hohe Qualität der Kunst haben“, sagte er.

Passend zur Bildenden Kunst steuerte der Konzertchor „Cantus M“ vom MGV „Liederkranz“ Buchen unter Leitung von Michael Wüst drei niveauvolle und erfrischende Männerchorsätze bei. Jürgen Seemann aus Altheim übernahm dabei einen Solopart. mb

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 01.02.2020