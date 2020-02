Farbenfrohe Bilder von den Traditionsfiguren

Buchen.Ein Buchener Künstler und der Wirt einer traditionsreichen Buchener Gaststätte bringen zusätzlich Farbe in die Faschenacht: Im „Schwanen“ hängen sieben bunte Bilder von Buchener Traditionsfiguren. Das vorerst letzte Werk der Serie, das die Handballer-Krachkapelle darstellt, übergab Davorin Manovic am Dienstagabend an „Schwanen“-Wirt Simon Schäfer.

Gemälde mit der Kolpingskrachkapelle, mit Härle und Fräle, mit den Müllern, den Strohbären, dem Wagenrad und mit Huddelbätzen zieren schon seit einiger Zeit den hinteren Gastraum des „Schwanen“. Mit dem Bild von der Handballer-Krachkapelle ist am Dienstag ein weiteres dazugekommen. Die Bilder zeichnen sich vor allem dadurch aus, dass die aktuellen Mitwirkenden der Traditionsfiguren erkennbar dargestellt sind. Davorin Manovic verwendete kräftige, teilweise knallige Farben für seine Werke. Dadurch werden die Bilder während der närrischen Tage zu einem Hingucker in der Gaststube.

„Die alten Fastnachtsbilder waren kaputt“, erläutert Simon Schäfer. Deshalb war er auf der Suche nach einer neuen Fastnachtsdekoration. Und da viele Mitglieder von Traditionsfiguren der Buchener Faschenacht Stammgäste des Lokals sind, fand er die Idee charmant, Bilder aufzuhängen, auf denen sich seine Gäste wiedererkennen würden. Mit Davorin Manovic fand er einen Künstler, dessen Pinselstrich seit Jahren die Buchener Faschenacht prägt. Manovic gestaltete die Kulissen für die Hallesitzung. Er malt die Dreieckli des Buchener Wagenrads und die Moritaten der Kolpingfamilie. Außerdem hat er schon zahlreiche Kampagnenorden der FG „Narrhalla“ entworfen.

Die Handballer-Krachkapelle besteht, mit kurzen Unterbrechungen, seit 40 Jahren. Wie Klaus Fröbel und Roland Schmitt erläuterten, gehören dem Ensemble sechs Stammmusiker an, die zuweilen von bis zu neun weiteren närrischen Personen unterstützt werden. Mit Magnus Balles und Bastian Ruppert heben außerdem zwei professionelle Musiker das künstlerische Niveau der närrischen Gruppe. Die Handballer-Krachkapelle wirkt am Gänschmarsch am Sonntag mit. Am Fastnachtsdienstag bringt sie mit ihren Darbietungen die Teilnehmer des Närrischen Frühschoppens im „Prinz Carl“ zum Lachen, bevor sie bis zur Faschenachtsverbrennung in den Buchener Gaststätten ihr närrisches Unwesen treibt. mb

