Fantasie und Kreativität der Schüler waren gefragt

Götzingen.Nachdem im Rahmen der Maßnahmen zur Verhinderung der der Ausbreitung der Corona-Pandemie am 17. März die Schulen geschlossen wurden, rief die Nachbarschaftsgrundschule Götzingen kurz danach einen Mal- und Bastel-Wettbewerb aus unter dem Motto „Ich vermisse meine Schule! – Was hat dir immer besonders an eurer Schule gefallen? Was fehlt dir jetzt am meisten?“

Fantasie und Kreativität der Grundschüler waren dabei gefordert. Und es sind viele tolle Arbeiten dazu eingegangen, und die Jury hatte es wahrlich nicht leicht, die Gewinnarbeiten auszuwählen.

Letztlich wurden neun Arbeiten ausgezeichnet und folgende Schüler erhielten einen Preis: Kira Gremminger, Peter Hofmann, Lenni Hellmuth, Simon Bell, Linus Keller, Leonie Hoffmann, Selina Ibach und Kiara Milli, Paul Biemer erhielt einen Sonderpreis.

Alle eingereichten Arbeiten wurden auf große Banner aufgedruckt und diese am Geländer entlang des Schulhofes aufgespannt. Somit hat die Nachbarschaftsgrundschule derzeit eine richtige kleine Kunstausstellung, die in der Bevölkerung der drei Schulgemeinden reges Interesse fand und findet. jm

© Fränkische Nachrichten, Samstag, 11.07.2020