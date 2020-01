Familie Ajaj aus Syrien hieß Besucher willkommen

Buchen.Die Möbel wurden eigens für die Gäste aus dem Wohnzimmer in den Keller geräumt. So gab es genug Platz für alle. Familie Ajaj aus Syrien ist die erste Familie der Volkshochschulreihe „Weltreise durch Wohnzimmer“. In diesem neuen vhs-Angebot geht es darum, dass Menschen, die nicht in Deutschland geboren sind, für zwei Stunden ihr Wohnzimmer für Fremde öffnen. Sie erzählen ihren Gästen von sich, ihrer Familie und ihrem Herkunftsland.

So auch Fedaa Aldin Ajaj, verheiratet und Vater dreier Kinder. Er kam 2015 als Bootsflüchtling nach Hardheim und begann noch im selben Jahr mit dem Deutschkurs in der Volkshochschule. Der 35-Jährige lebt und arbeitet nun seit drei Jahren in Buchen. Drei Mal pro Woche sitzt er abends im Integrationskurs und lernt neben der deutschen Sprache auch die Geschichte sowie die Rechts- und Gesellschaftsordnung des Landes.

Die neun „Reisenden“ lauschten sehr neugierig und gespannt seinen Erzählungen. Ajaj lebte bis Kriegsbeginn mit seiner Frau und ihrem ersten Kind in ihrem Heimatort Daraa unweit der Jordanischen Grenze. Ihm gehörte ein Lackierbetrieb, in dem er 15 Mitarbeiter beschäftigte. Als Nebenerwerb diente die Landwirtschaft, wo er Obst und Gemüse anbaute, darunter 375 Olivenbäume, woraus die Familie selbst Öl herstellte.

Mit fünf Schwestern und sieben Brüdern gehört seine Familie keinesfalls zu den größeren, wie er erklärt. Jedoch war man nie alleine. Alle halfen sich stets gegenseitig, egal ob beim Hausbau, bei der Ernte oder in der Küche, wo alle Frauen der Familie gemeinsam kochten. Diese Gemeinschaft fehlt der fünfköpfigen Familie. Sie selbst haben in Deutschland noch ein Mädchen und einen Jungen bekommen und sagen, „es ist das Wertvollste, in Frieden leben zu können“.

Die Stimmung im Wohnzimmer ist geprägt von Gastfreundschaft und Offenheit. Es wurden viele Fragen gestellt; beispielsweise wie das Internet in Syrien funktioniere oder welche Autos man da fahre. Dass es weder Fahrschulen, noch Kinderbetreuung gibt, sorgte für Staunen. Einen Führerschein kann man sich einfach kaufen. Kinder werden von den größeren Geschwistern betreut und erzogen, das ist bei Geschwisterzahlen von meistens über 20 die normalste Sache in der syrischen Kultur. Was allerdings weniger normal, sondern eher befremdlich für die Ajajs war, sind Termine, die aus der deutschen Kultur nicht weg zu denken sind. In Syrien geht man zum Nachbarn, zu Freunden oder zur Familie, wann immer man das möchte - ganz ohne Termin, spontan eben.

Ute Bella, vhs-Dozentin und Initiatorin der Kooperation mit dem Verein Weltreise durch Wohnzimmer, war genau wie alle anderen Gäste von dem bunten, sehr reichhaltigen Buffet angetan. Da gab es Reis mit kleingeschnittenem Lammfleisch, Erbsen, Rosinen und Mandeln zusammen in einem Gericht. Daneben lagen gefüllte Weinblätter und süße Leckereien aus frittiertem Kichererbsenteig. „Nach dem ersten Bissen, war jeder hin und weg von diesen liebevoll angerichteten Köstlichkeiten“, so Bella. Die Gäste waren gerührt von so viel Freundschaftlichkeit und Herzlichkeit. Und auch Swetlana Jahraus, vhs-Fachbereichsleitung, freute sich über die Zusage Ajajs als „Reiseleiter“ zu fungieren. „Es ist sehr mutig, für eine fremde „Reisegruppe“ den privaten Raum zu öffnen“, lobte Jahraus.

Große Augen bekamen die Gäste, als sie zum Schluss von Reisebegleiterin Bella tatsächlich den angepriesenen Reisepass samt Stempel des bereisten Landes erhielten. Und alle waren sich sicher: „Das war nicht unsere letzte Reise ohne Koffer. Da werden noch einige Stempel folgen“. vhs

