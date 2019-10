Faires Frühstück für den guten Zweck

Buchen.Der Weltladen Buchen hat für alle Interessierten ein faires Frühstück im Gemeindesaal der evangelischen Christuskirche veranstaltet, bei dem es in gemütlicher Atmosphäre an nichts mangelte. Viel Lob gab es an an diesem Morgen, worüber sich das Weltladen-Team mit allen Helfern natürlich besonders freute.

Der Spendenerlös des Frühstücks ging an das Projekt „Sounds of Hope Children Center“ von Xenia Hügel, die sich mit etlichen Aktionen für Waisenkinder in Uganda einsetzt. Zurzeit läuft der Bau eines eigenen Hauses in der Nähe von Kampala auf Hochtouren und soll bald fertig gestellt werden. Zu diesem Zweck spendeten die Gäste des Frühstücks über 600 Euro und der Weltladen Buchen stockte den Betrag noch auf, so dass insgesamt 1500 Euro an das Projekt fließen können. Auch wurden im Rahmen des Frühstücks Pateneltern für ein Waisenkind gefunden.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 31.10.2019