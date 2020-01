Fahrt zum Schulschach

Buchen.Das zwölfte Volksbank Franken Schulschach wird am Donnerstag, 16. Januar, mit dem zweiten Vorturnier an der Grundschule Mudau fortgesetzt.

Das Turnier ist gedacht für alle Schüler von Schach-Arbeitsgemeinschaften an Schulen und Neulinge, die am Schachspiel interessiert sind. Gespielt wird dabei in zwei Altersgruppen (bis Jahrgang 2008 sowie Jahrgang 2007 und älter). Die Teilnahme ist für kostenlos. Anmeldungen werden noch bis 13.30 Uhr am Turniertag entgegengenommen. Das Turnier beginnt dann um 14 Uhr und endet gegen 16 Uhr mit einer Siegerehrung mit Preisen für alle Teilnehmer.

An diesem Donnerstag fällt die Schach-AG am Burghardt-Gymnasium aus, um die Teilnahme am Volksbank Franken Schulschach Challenge in Mudau zu ermöglichen. Ab 13 Uhr besteht am Parkplatz beim Feuerwehrgerätehaus eine Mitfahrmöglichkeit. Interessenten mögen sich rückmelden.

