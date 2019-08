Fahrt im Einsatzauto war der Höhepunkt

Buchen.Mehr als 100 Kinder und ihre Eltern hatten am Samstagnachmittag großen Spaß bei der Feriensommer-Aktion der Jugendfeuerwehr Buchen und lernten auch noch einiges dabei. Die Kinder erfuhren, wie die Feuerwehr helfen kann und wie schwer so eine Feuerwehr-Uniform eigentlich ist. Bei verschiedenen Versuchen lernten die Kinder, was ein Feuer braucht, damit es überhaupt brennen kann, und welche Fehler man beim Löschen vermeiden kann. Anschließend durften die Kinder unter anderem Feuerwehrschläuche ausrollen, Leinenbeutel werfen, Flaschen angeln und mit Wasser spielen. Außerdem durften mehrere glückliche Gewinner eine Runde mit der Drehleiter in luftige Höhen fahren.

Zum Abschluss erhielten alle Kinder eine Urkunde sowie Getränke und Würstchen. Das Allerwichtigste durfte zum Abschluss natürlich nicht fehlen: Sie durften eine Runde in einem der großen, roten Autos fahren. Das faszinierte nicht nur die Kinder, auch einige Erwachsene folgten der Einladung zur Fahrt im Feuerwehrauto.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 19.08.2019