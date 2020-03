Fachdienst bietet EDV-Schulung an

Buchen.Der Fachdienst Landwirtschaft bietet am Mittwoch, 18. März, um 9.30 Uhr kurzfristig EDV-Schulungen zur Erstellung von Nährstoff- und Stoffstrombilanz an. Die Schulungen finden im EDV-Raum in der Präsident-Wittemann-Straße 14 statt. Da die Plätze begrenzt sind, ist eine Anmeldung unter Telefon 06281/52121600 erforderlich. Zur Erstellung der eigenen Bilanz können eigene Daten mitgebracht werden, hierzu ist dann der Fiona-Zugang nötig.

