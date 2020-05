„Eubemer Früchtchen“ erweitern den Buchener Wochenmarkt

Buchen.Erneut gewachsen ist der Buchener Wochenmarkt: Ab dem kommenden Samstag sind die „Eubemer Früchtchen“ mit einem Stand vertreten. Nach Angaben der Stadtverwaltung beinhaltet das Sortiment unter anderem saisonale Fruchtaufstriche, Liköre, Sirup, Chutneys und pikante Brotaufstriche. Die Hauptzutaten der Produkte stammen fast alle aus eigenem Anbau.

Guter Zuspruch

Und noch eine Neuigkeit hatte die Stadtverwaltung in ihrer Mitteilung in petto: Die beiden Wochenmarktstände von „Käse Hannsi“ und Gabriele Lecher kommen aufgrund des guten Zuspruches ab sofort Mittwoch und samstags auf den Wochenmarkt. Jeden Mittwoch und Samstag wird der Markt abgehalten, wobei der Mittwoch der Hauptmarkttag ist.

Die Marktbeschicker bieten ein breites Sortiment: Nikitas Gkokgos aus Adelsheim bietet Obst und Gemüse, Lars Holzapfel aus Bremerhaven verkauft Fisch, Irmelin Reinmuth aus Helmstadt hat Putenspezialitäten im Sortiment, Julia Paar aus Bödigheim verkauft Eier, Nudeln und hausgemachte Spezialitäten. Susanne Dosch aus Eubigheim bietet diverse Honigprodukte an. Gabriele Huber aus Hainstadt bietet neben italienischer Feinkost auch Obst und Gemüse und der Heimentaler-Biohof Kunzmann aus Schefflenz bietet Produkte vom Bioschwein. „Käse Hannsi“ verkauft Käsespezialitäten sowie Speck und Wurst aus Österreich und Südtirol an. Mehl aus der Steinemühle in Hardheim sowie Produkte der Firma Wela bietet Frau Gabriele Lechner an ihrem Marktstand an.

Der Markt hat kontrollierte Waren zu bieten und steht für hohe Qualität sowie die Nähe zum Erzeuger.

