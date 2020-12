„Etwas anderer Heiligabend“

Hettigenbeuern.Auf eine neue Art des Heiligabends kann man sich in diesem Jahr in Hettigenbeuern einlassen. Der Kindergottesdienstkreis hat sich überlegt, wie trotz Corona eine gemeinsame Wortgottesfeier zum Heiligabend stattfinden kann. Er hat die Idee entwickelt, in der Freizeitanlage beim historischen Götzenturm den Gottesdienst im Freien zu feiern.

Krippenspiel geplant

An Heiligabend sind um 17 Uhr die Familien im Kurpark am Götzenturm willkommen. Dort kann man in weihnachtlichem Ambiente zusammen die Heilige Nacht erleben. Wie in den Vorjahren sind die Kinder eingeladen, beim Krippenspiel mitzuwirken. Um die Hygienevorschriften einzuhalten, wird das in diesem Jahr auf andere Art und Weise ermöglicht. Kinder, die als Hirten, Sternenkinder oder Engel mitwirken möchten, sollen ein Glöckchen (Engel), eine Taschenlampe (Sternenkind) oder einen Stock (Hirte) mitbringen. Weiter wird der ungewöhnlichen, für viele belastenden Zeit Rechnung getragen, indem die Möglichkeit besteht, für den Wortgottesdienst persönliche Fürbitten einzubringen. Dafür steht ein Körbchen am Marienaltar in der Kirche in Hettigenbeuern bereit, in das Zettel mit Fürbitten gelegt werden können. Diese Fürbitten oder Anliegen werden im Rahmen der Heiligen Nacht zusammengefasst und vorgelesen.

Um die Hygienevorschriften optimal umsetzen zu können, soll man sich bis 15. Dezember bei Martina Berberich, Telefon 06286/929144, oder Regina Eck, Telefon 06286/ 929242, anmelden.

Dauer: zirka 30 Minuten

„Der etwas andere Heiligabend“ findet im Stehen und nur bei einigermaßen beständiger Witterung statt, Sitzgelegenheiten können keine zur Verfügung gestellt werden. Er wird etwa eine halbe Stunde dauern. Sollte die Feier aufgrund der Witterung abgesagt werden müssen, werden in der Kirche „weihnachtliche Päckchen“ mit Impulsen und Anregungen für die Weihnachtstage zum Mitnehmen bereitgestellt. hes

