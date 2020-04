„Es lohnt sich, Gott als Schatz im eigenen Leben zu entdecken“

Buchen.Um in dieser nicht einfachen Zeit mit den Gläubigen in Verbindung zu bleiben, gibt es in der Seelsorgeeinheit Buchen zu jedem Sonn- und Feiertag einen „Geistlichen Impuls“. Dieser zum Weißen Sonntag ist von Gemeindereferentin Birgit Allabar.

„Liebe Erstkommunionkinder, liebe Familien der Erstkommunionkinder, liebe Mitchristen, heute feiern wir den Weißen Sonntag, leider ohne euch Erstkommunionkinder, in der Kirche. Auch die geplanten Erstkommunionfeiern am Ostermontag und am kommenden Sonntag in der Kirchengemeinde Buchen konnten beziehungsweise können nicht gefeiert werden. Monatelang haben sich 80 Kinder auf ihren großen Tag der Erstkommunion vorbereitet.

Leider kam jetzt alles ganz anders. Die Vorbereitungen auf die Erstkommunion mussten ausgesetzt und die Feiern in den einzelnen Orten auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Dass sich die Kinder sehr auf die Feier der Erstkommunion freuen, durften Pfarrer Johannes Balbach, Kaplan Julian Donner und ich selbst bei den Vorbereitungstreffen oder beim Familientag erleben.

Daher ist die Enttäuschung über die Verschiebung bei den Erstkommunionkindern verständlicherweise sehr groß. Die Erstkommunionvorbereitung 2020 steht unter dem Motto „Komm – wir entdecken einen Schatz“.

Bei den gemeinsamen Vorbereitungstreffen haben uns die Kinder von ihren Entdeckungen bei ihrer Schatzsuche in den Gruppenstunden berichtet. Sie erzählten uns von Jesus als großen Schatz für sich und für uns alle. Als weitere Schätze, wertvolle Menschen in ihrem Leben, nannten die Kinder: Mama und Papa, die Eltern, die Geschwister, Großeltern, Freundinnen und Freunde, Mitschülerinnen und Mitschüler, die Familie, …

Für die Kinder beten

Und auch die Eltern sind dankbar für ihre Kinder und möchten, dass es ihnen gut geht, dass sie behütet und beschützt durchs Leben gehen dürfen, gerade auch jetzt durch die Coronakrise mit ihren vielen Einschränkungen und Beschränkungen des täglichen Lebens. Dies können Eltern nach einem guten alten Brauch zum Ausdruck bringen, indem sie ihre Kinder mit einem Kreuzzeichen auf der Stirn segnen. Durch diesen Segen stellen sie ihre Kinder unter den Schutz Gottes. Sie können aber auch für ihre Kinder beten.

Segen und Bitte der Eltern für ihre Kinder (GL 14,8): Gott, wir danken dir für unsere Kinder. Du hast sie uns geschenkt. Sie machen uns Freude, aber auch Sorgen. Darum bitten wir dich: Herr, segne unsere Kinder. Schenke ihnen Selbstständigkeit, dass sie ihr Leben zu meistern lernen. Stelle ihnen treue Freunde zur Seite, die sie unterstützen und begleiten. Sei du ihnen verlässlicher Halt, und leite ihr Denken und Tun. Bleibe bei uns, wir vertrauen auf dich. Amen.

Auch ich wünsche allen von ganzem Herzen, dass Ihr/ Sie von Gott behütet und beschützt durch diese schwierige und unsichere Zeit kommt. Bleiben sie weiter auf der Suche nach Gott in ihrem Leben, denn es lohnt sich, Gott als Schatz im eigenen Leben zu entdecken.

Viel Spaß beim Neu- und Wiederentdecken ….

