Es geht entlang des Limes

Buchen.Eine Bus-Expedition entlang des Limes findet am Sonntag, 25. August, statt. Die erste Station ist das Bezirksmuseum mit seiner Ausstellung „Die Römer im Bezirk – Der Limes ein Meisterwerk römischer Ingenieurskunst“. Danach geht es mit dem Bus vor die Tore von Buchen, entlang des Limbacher Weges, wo Ute Schall Erklärungen zur „Villa rustica“ gibt. Die nächste Station ist der Limes-Lehrpfad in Schloßau mit dem Heiligtum und dann Walldürn mit dem Römerbad. Gegen 13 Uhr wird Ankunft in Osterburken im Römermuseum sein. Dort besteht dann die Möglichkeit im Café einzukehren. Anschließend führt Schall durch das Museum. Von dort geht es zur letzten Station, zum Kastell und zum römischen Wachtturm, beides ebenfalls in Osterburken. Kosten werden erhoben. Die Tour findet von 9 bis 17 Uhr statt, Treffpunkt ist im Hof des Bezirksmuseums, Kellereistraße. Anmeldung beim Verkehrsamt, Telefon 06281/2780 oder info@verkehrsamt-buchen.de.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 17.07.2019