„Es bleibt die Vorfreude auf 2021“

Ohne den „Goldenen Mai“ fehlen Händlern und Vereinen nicht nur wichtige Umsätze, sondern auch die Möglichkeit, sich einem großen Publikum zu präsentieren.

Buchen. Freies Wochenende statt „Goldener Mai“: Erstmals in seiner Geschichte muss das beliebte Buchener Einkaufsfest in diesem Jahr ausfallen. Für Vereine und Geschäftsleute bedeutet das einen Verlust an Umsatz. Seit dem Jahr 1972 zieht das Einkaufsfest Menschen in die Buchener Innenstadt.

Als der „Deutsche Gewerbeverband – Ortsverein Buchen, Schutzverband der Selbständigen“ am 6. Mai 1972 den ersten „Goldenen Mai“ in Buchen veranstaltete, dauerte dieser nur einen Tag lang. Damals gab es noch am ersten Wochenende im Monat „verkaufsoffene Samstage“. Auf dem Programm dieses ersten und größten Einkaufsfests der Region standen ein Kinderumzug, ein Flohmarkt, eine Autoshow und ein „Tag der offenen Tür“ der Sparkasse mit „Weinbrunnen“. Die Einzelhändler warben mit der „Marktstraße als erlebnisreicher Fußgängerzone“. Zum Abschluss feierte man eine „Buchener Party“ in der Frankenlandhalle. Viele ältere Buchener können sich noch an die Zeiten erinnern, als der „Goldene Mai“ neben dem Schützenmarkt ein wahrer Publikumsmagnet war.

Inzwischen dauert das Einkaufsfest zwei Tage lang. Seit dem Jahr 2004 lockt die „Jazz-Night“ abends die Besucher in die Gaststätten. Offizieller Veranstalter ist die Stadt Buchen, während die Aktivgemeinschaft das Programm mit Leben füllt. In diesem Jahr müssen Händler, Vereine und Bevölkerung erstmals seit über 40 Jahren auf das Fest, das eigentlich an diesem Wochenende hätte gefeiert werden sollen, verzichten.

„Der Goldene Mai war immer die erste Freiluftveranstaltung nach dem Winter und deshalb etwas ganz Besonderes im Jahreslauf“, kommentiert Bürgermeister Roland Burger die Absage des Fests. „Natürlich bedauern wir die Absage sehr; aber in der aktuellen Situation ist Disziplin wichtig. Es bleibt uns die Vorfreude auf eine Neuauflage im Jahr 2021, dann vielleicht sogar mit neuen Ideen.“

Marko Eichhorn, Vorsitzender der Aktivgemeinschaft, bedauert, dass durch die Absage den Innenstadthändlern Einnahmen wegfallen. Denn der „Goldene Mai“ locke alljährlich viele Menschen in die Innenstadt. Diese würden bei ihrem Besuch erkennen, welch vielfältiges Warenangebot die Geschäfte in Buchen böten und auch nach dem „Goldenen Mai“ in den hiesigen Geschäften einkaufen. Auch für die Marktbeschicker sei die Absage hart gewesen. Der Aktivgemeinschaft lagen Mitte März bereits 20 Anmeldungen vor. Nach den Worten von Marko Eichhorn und Marktmeister Frank Helm bieten um die 50 reisende Händler ihre Waren an ihren Ständen an.

Wichtige Einnahmequelle

„Das ist bereits das dritte Fest, das für uns ausfällt“, sagt Kurt Bonaszewski, Vorsitzender des TSV Buchen. „Das stellt uns vor große finanzielle Probleme. Aber wir werden es überstehen.“ Übungsleiter des Vereins befänden sich derzeit in Kurzarbeit. Außerdem hätten alle Spieler und Trainer freiwillig auf ihr Gehalt verzichtet. Der TSV verkauft beim „Goldenen Mai“ seit Jahren am Alten Rathaus, neben der Bühne, Getränke, Steaks und Würstchen. Auch für die Steinzeittrommler entfällt eine Einnahmequelle, aber eine nicht so große. Vorsitzende Michaela Stich bedauert allerdings, dass Stammkunden in diesem Jahr auf den selbst gebackenen Kuchen der Trommler verzichten müssten. „Der Verkauf hat immer Spaß gemacht“, sagt sie.

Der Stamm Wildenburg vom Pfadfinderbund Süd hält dem „Goldenen Mai“ schon seit Mitte der 1970-er Jahre die Treue. „Unser Stand am Goldenen Mai hat Tradition“, sagt Gruppenführer Thomas Philipp. Die Pfadfinder verkaufen wie die Steinzeittrommler Kaffee und Kuchen. „Der Goldene Mai ist auch wichtig für unsere Öffentlichkeit“, erläutert Philipp. Diese Gelegenheit der Selbstdarstellung fällt nun in diesem Jahr weg.

Für den MGV „Liederkranz“ Buchen bedeutet dagegen der „Goldene Mai“ eine wichtige Einnahmequelle. Die Sängerinnen und Sänger verkaufen bei dem Einkaufsfest seit Jahren Steaks, Würstchen, Pommes, Kaltgetränke sowie Kaffee und Kuchen. Michael Farrenkopf, MGV „Liederkranz“ Buchen, bedauert deshalb sehr, dass dieses Fest in diesem Jahr ausfällt. Den Einnahmeverlust könne man nicht ausgleichen, zumal ungewiss ist, ob die Chöre des MGV in diesem Jahr werden auftreten können. „Das Fest ist außerdem für uns wichtig, um unseren Verein in der Öffentlichkeit zu präsentieren“, sagt er.

