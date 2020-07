Erzbischof Stephan Burger hat Kommen zugesagt

Hettingen.Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul Hettingen besitzt seit dem Jahre 1720 Reliquien der hl. Odilia, der Patronin des Elsass, die der Probst des fürstlichen Reichstifts Fulda, Weihbischof Baron von Cloth, damals schenkte. Die Pfarrgemeinde feiert schon seit 300 Jahren den traditionellen Odilientag im Juli. Doch dieses Jahr wird das Fest der Ortspatronin nur mit einem stillen Gottesdienst am Sonntag. 5. Juli , um 9 Uhr gefeiert, der gemäß den Sicherheitsvorschriften wegen der Corona-Pandemie nur von einer begrenzten Zahl von Gläubigen besucht werden kann. Anmeldung zum Gottesdienst ist über das Pfarrbüro, Telefon 52130, möglich.

Eigentlich wollte man den 300. Jahrestag des Erhalts der Reliquien, den traditionellen Odilientag, der schon immer das Fest der Feste der Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Hettingen war, besonders festlich begehen. Hierzu hatte der Freiburger Erzbischof Stephan Burger sein Kommen zugesagt, denn er wollte diesen Jubeltag „300 Jahre Odilienkult“ mit den Hettinger Gläubigen verbringen und bei der Feier des Pontifikalamtes die Festpredigt halten, und dann bei der anschließenden eucharistischen Prozession das Allerheiligste durch die Gemeinde tragen. Auch alle sechs noch lebenden aus der Gemeinde stammenden Geistlichen wollten durch ihr Mitfeiern die Bedeutung des Odilientages bekunden. Die Feierlichkeiten, zu der Erzbischof Burger sein Kommen erneut zugesagt hat, werden auf den nächsten Odilientag des Jahres 2021 verschoben.

Der Odilientag hat bis jetzt jedes Jahr in großer Festlichkeit stattgefunden, selbst in den Wirren des Zweiten Weltkrieges. Hierüber ein Eintrag von Pfarrer Heinrich Magnani aus seiner erstellten Kriegschronik: „18. Juli 1943. Das Odilienfest, das größte Fest aller Hettinger ist wieder in herkömmlicher Weise begangen worden. Unser Gotteshaus und besonders die Prozessionsstraßen der Gemeinde hatten reichen und würdigen Schmuck angelegt, und ganz groß war die Zahl derer, die von auswärts zusammengekommen waren. Die Kommunionenzahl erreichte mit fast 1400 die bisher dagewesene Zahl, obgleich der Krieg 370 Hettinger in alle Welt entführt hat. Diese werden an diesem Volksfest sich geistig mit der Heimat verbunden haben und die in der Heimat hat ihrer besonders herzlich gedankt und durch die Hl. Odilia , Fürsprache für alle eingelegt. Der Kirchenchor, der so vieler Stimmen und auch des treuen Dirigenten beraubt ist, hat doch ganz Beachtliches zum Festgottesdienst geleistet, nur die Musik mussten wir entbehren, was bei den Prozessionen der letzten Zeit besonders aufgefallen ist..

Ferner wird vom Gemeindeteam am Dienstag. 7. Juli, um 19,30 Uhr aus der Hettinger Pfarrkirche St. Peter und Paul zu Ehren der Hl. Odilia eine Andacht per Livestream gesendet, die im Internet unter www.buchen-gemeinsam.de angesehen werden kann. KM

