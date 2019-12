Erzbischof Stephan Burger feiert Festgottesdienst im Maurerdorf

Hettingen.Das Jahr 2020 wird von drei größeren Festlichkeiten geprägt sein, und in die Geschichte der Kirchen- wie auch der politischen Gemeinde eingehen.

Während der FC Viktoria und der Schützenverein auf ihre Gründung vor 100 Jahren zurückblicken können, sind es immerhin schon 300 Jahre, dass die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul das Odilienfest feiert. Dieses große Kirchenfest geht auf den damaligen Hettinger Pfarrer den Benediktinerpater Coelestin Hamelius zurück, denn er bekam Reliquien der Hl. Odilia geschenkt. Der verstorbene Dr. Peter Assion aus Walldürn, Schriftleiter des Hettinger Heimatbuches von 1974, schreibt dazu folgendes: Als Kirchenfest von Rang ist das Odilienfest, das bis heute im Hochsommer am zweiten Sonntag im Juli feierlich begangen wird und eine Hettinger Besonderheit darstellt. St Odilia wird als Ortspatronin verehrt, und im Mittelpunkt ihres Festes stehen kleine Reliquien der Heiligen, die in der Brust einer Odilienstatue eingelassen sind und am Odilienfest aber auch herausgenommen werden und in einem vergoldeten Ostensorium der Verehrung der Gläubigen ausgesetzt werden. Die Reliquien der Hl. Odilia sind ein Geschenk des Baron von Cloth, Probst des fürstlichen Reichsstifts Fulda und Weihbischof der 1720, „der Hettinger Kirche bei Waltieren (Walldürn) im Myntzischen Bistums gelegen die Reliquien der Hl. Odilia vermachte“.

In der von Pfarrer Vitus Gottfried Speer 1791 angelegten Hettinger Pfarrchronik steht vermerkt, dass seit undenklichen Jahren hier die Andacht zu Ehren der Hl. Odilia hier gehalten wird.

Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul begeht diese 300. Wiederkehr mit einem großen Fest dem traditionellen Odilientag am Sonntag, 5. Juli. Der Freiburger Erzbischof und Metropolit der Oberrheinischen Kirchenprovinz, Stephan Burger, wird den Festgottesdienst mit anschließender eucharistischer Prozession durch den festlich geschmückten Ort feiern. Anschließend findet im und rund um das Heinrich-Magnani-Haus das Pfarrfest statt. Zur Erinnerung an diesen denkwürdigen Tag und in Anlehnung an 300 Jahre Odilienkult in Hettingen wird die Pfarrgemeinde ein Gedenkstein als Flachrelief mit dem Bildnis der Hl. Odilia aufstellen und ruft deshalb zu Spenden auf.

Der schon zur Tradition gewordene jährliche ökumenische Ausflug der Seelsorgeeinheit Buchen führt diesmal ins Elsass auf den Odilienberg vom 21. bis 24 Mai mit einem ansprechenden Programm statt.. Näheres wird noch bekannt gegeben. KM

