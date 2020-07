Erweiterungsbau wird saniert

Hainstadt.Der Ende der 1960er Jahre erstellte Erweiterungsbau der Grund- und Hauptschule in Hainstadt wird umfassend saniert. Für den Einbau neuer Fenster, zur Sanierung der Betonfassade und zum Anbringen einer Wärmedämmung hat der Buchener Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag in der Stadthalle insgesamt rund 262 000 Euro bewilligt. Zuvor war Hubert Kieser, Technischer Dezernent, auf die Mängel an der grundsätzlich guten Bausubstanz eingegangen. Bei einer vom Ingenieurbüro Müller und Braun (Fellbach) durchgeführten Überprüfung des Stahlbeton-Skelettbaus seien zahlreiche Stellen gefunden worden, an denen Beton fehlt und deshalb der Stahl nicht mehr vor Korrosion geschützt ist. „Der Beton ist an einigen Stellen mürbe“, so Kieser. „Eine Sanierung ist dringend notwendig.“ Zudem seien in den vergangenen 15 Jahren viele, aber eben längst nicht alle alten Holzfenster durch neue gedämmte Kunststofffenster ersetzt worden.

Den Auftrag zum Einbau von 18 Fensterelementen unterschiedlicher Größe im Bereich der Nord-West-Fassade und des Innenhofs erhielt die Schreinerei Häfner (Buchen) als günstigster Anbieter zum Preis von 38 645 Euro. Die Betonsanierung einschließlich Anbringen des Wärmeverbundsystems führt die Firma Kohlhammer (Möckmühl) zum günstigsten Angebotspreis in Höhe von 223 529 Euro aus. Für die Sanierung hat die Stadt Buchen einen Zuschuss aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 45 400 Euro beantragt. Die Bewilligung steht noch aus. Die Arbeiten können trotzdem bereits beginnen. rs

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 30.07.2020