Erste Türchen wurden geöffnet

Buchen.Mit 60 Einkaufsgutscheinen von der Firma Seitenbacher im Wert von je 25 Euro startete die diesjährige Weihnachtsaktion des Lions Club Madonnenland mit dem beliebten Adventsglückskalender.

Die 60 Gewinne entfallen auf die Nummern 5085, 8035, 2788, 2979, 8803, 2632, 3538, 5488, 2541, 3722, 4324, 6202, 5960, 6332, 2176, 1523, 2026, 6852, 6528, 7690, 4008, 8757, 2517, 3680, 7500, 1313, 1579, 3036, 2790, 4168, 1658, 2467, 1559, 4731, 4379, 7168, 7523, 2185, 4244, 8373, 6849, 5255, 8433, 5856, 8440, 6075, 1668, 4087, 8206, 4277, 2220, 8453, 7999, 2855, 2922, 1652, 4012, 3165, 3734 und 6005.

24 Gewinne aus Hardheim im Gesamtwert von 1333 Euro waren im zweiten Türchen eingelegt. Zwei Wochenendausfahrten über 300 Kilometer kommen vom Autohaus Richter 8464 und 7630. Von Gartenbau Henn gibt es eine Freilandpflanze im Wert von 100 Euro mit der Nummer 2963. Vier Gutscheine über je 25 Euro kommen von Lenz Energie AG 6779, 8852, 5676 und 8126. Drei Prophylaxe-Gutscheine im Wert von je 115 Euro kommen von der Gemeinschaftspraxis Balles-Aynur 6466, 4448 und 3088. Zwei Gutscheine über je 50 Euro hat Autohaus Günther eingelegt 3197 und 6824. Zwei Gutscheine über je 50 Euro kommen von der Apotheke an der Post 5179 und 3319. Vier Gutscheine über je 25 Euro können bei Uhren Optik Gärtner eingelöst werden 3825, 8083, 1687 und 3996. Vom Getränkevertrieb Gottschalk kommen zwei Gutscheine im Wert von je 25 Euro 3463 und 7512. Zwei E-Bike Wochenendausfahrten im Wert von je 37 Euro gibt es von der Gemeinde Hardheim 3880 und 5161. Auf eine Torte von der Bäckerei Dietz Thorwart im Wert von je 32 Euro dürfen sich die Besitzer mit den Nummern 5495 und 3642 freuen. Alle Gewinne können in der Apotheke am Musterplatz abgeholt werden.

© Fränkische Nachrichten, Mittwoch, 02.12.2020