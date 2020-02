Erste Ideen für das Projekt „Unser Dorf hat Zukunft“ vorgestellt

Götzingen.Sichtlich angetan von der breiten Resonanz eröffnete Ortsvorsteherin Daniela Gramlich die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates, die so gut besucht war wie selten zuvor.

„Der Weg ist das eigentliche Ziel“

Zweifellos im Mittelpunkt des Interesses stand die Vorstellung der Vision der Verwaltung und des Ortschaftsrates zum Projekt „Unser Dorf hat Zukunft“. Die Ortsvorsteherin stellte diesen Landeswettbewerb vor und erläuterte die Motive, die zu Überlegungen hinsichtlich einer Beteiligung bewogen haben. Eine Präsentation unterstrich diese Überlegungen. Gramlich erläuterte die Ziele und Konditionen einer Teilnahme, deutete an, was man möglicherweise verbessern und erreichen könnte, und betonte, dass bei einem solchen Vorhaben „der Weg eigentlich das Ziel ist“. Nur mit gemeinsamen Engagement werde man etwas erreichen. Verbunden mit dem Hinweis auf eine in Kürze dazu vorgesehene Bürgerversammlung appellierte sie an die Bürger, sich Gedanken zu machen.

Mit Verweis auf die Bedeutung und Notwendigkeit von freiwilligen Blutspenden zollte die Ortsvorsteherin Maritta Heffner für 50-maliges Blutspenden Respekt und Anerkennung. Sie übermittelte ihr den Dank des DRK-Blutspendedienstes, verbunden mit der Übergabe der Spendernadel in Gold nebst Urkunde sowie eines Präsents der Stadtverwaltung.

Eine weitere Information galt dem Projekt „Mein Schutzengel“ der Stadt Buchen, in das unter anderem auch Götzingen eingebunden wird. Gramlich erläuterte dazu die Grundidee: Die „Schutzengel“-Aufkleber, die beispielsweise in Schaufenstern von Geschäften befestigt werden können, sollen als Anlaufstellen für Kinder in Notsituationen dienen. Das Signal der Aufkleber lautet: „Hier wird dir geholfen, hier bist du sicher“. Die jeweiligen „Schutzengel“-Standorte erhalten Handlungsanweisungen, unter anderem mit Ansprechpartnern der Kindergärten und Schulen. Derzeit sind laut Gramlich drei Anlaufstellen in Götzingen geplant, weitere können jederzeit eingebunden werden.

Auch in den vom Bürgernetzwerk Buchen organisierten ehrenamtlichen Fahrdienst für hilfsbedürftige und vor allem ältere Mitbürger ohne Fahrmöglichkeiten wird der Stadtteil künftig eingebunden. Die Ortsvorsteherin danke Franz Scharf, der sich für diesen Fahrdienst zur Verfügung stellt. Weitere Freiwillige sind willkommen. Informationen oder auch Bedarfsanmeldungen, möglichst einen Tag vor der Fahrt, sind jederzeit über die Zentrale unter Telefon 06281/562099 möglich.

Thema der Sitzung war auch das Problem der wilden Grüngutablagerung, zu dem die Ortsvorsteherin die ordnungsrechtliche Sachlage darlegte und eindringlich appellierte, die Vorgaben einzuhalten. Weiter machte sie darauf aufmerksam, dass die Homepage des Stadtteils neu gestaltet wurde und nun jederzeit aktuelle Informationen und Daten liefert (www.goetzingen.de).

In der Fragestunde der Einwohner entwickelte sich ein aktiver Gedankenaustausch, der sich im Wesentlichen mit der Initiative „Unser Dorf hat Zukunft“ sowie dem Thema der Grüngutentsorgung befasst. Mit dem Hinweis von Ortschaftsrat Jürgen Türschel, dass Daniela Gramlich ihre ersten 100 Tage als Ortsvorsteherin engagiert und erfolgreich bewältigt habe, sowie deren Dank für den regen Besuch der Bürger klang die Sitzung aus. jm

© Fränkische Nachrichten, Montag, 17.02.2020