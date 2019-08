Eröffnung des KZ-Außenlagers

Neckarelz.Aus dem Konzentrationslager Dachau wurde am 22. Juli 1944 ein großer Häftlingstransport in Richtung Neckarelz geschickt. Die 1000 Neuankömmlinge wurden auf die schon bestehenden Lager Neckarelz und Neckargerach verteilt. Außerdem wurde in Neckarelz ein neues Lager am alten Bahnhof eröffnet: das Barackenlager Neckarelz II.

Auf den Tag genau 75 Jahre nach Ankunft des Transports vom 23. Juli findet in der KZ-Gedenkstätte eine Gedenkveranstaltung um 19 Uhr statt. Dabei werden zunächst im Seminarraum durch Bilder, Filme und Texte Menschen persönlich vorgestellt, die an diesem Tag ankamen. Anschließend gibt es einen kleinen Abendgang zum Gelände ehemaligen Lagers II. Es liegt nur 700 Meter entfernt, doch ist der Standort heute eher unbekannt, weil es kein Erinnerungszeichen gibt.

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 23.07.2019