Eröffnung der Ausstellung abgesagt

Buchen.Die Eröffnung der Ausstellung „Kurz stillhalten, bitte! Porträtaufnahmen jüdischer Menschen von Karl Weiß“ an diesem Mittwoch wurde abgesagt. Der Vorstand des Vereins Bezirksmuseum Buchen hat sich wegen der steil angestiegenen Zahl von Corona-Infizierten im Landkreis dazu entschlossen, auf die Eröffnung in der Stadthalle zu verzichten. Zwar hätte man die Teilnehmerzahl unter 100 einfrieren können. Die Verantwortlichen um den Vereinsvorsitzenden Dr. Wolfgang Hauck wollten allerdings nicht das Risiko eingehen, dass bei einer solch relativ großen Veranstaltung eventuell eine Infektion weiter getragen werden könnte.

Statt der Eröffnung soll es – möglicherweise im kommenden Frühjahr, zumindest aber in sichereren Zeiten – eine besondere Veranstaltung geben, die der Bedeutung der Ausstellung gerecht wird.

Porträts und Gruppenfotos

Die Ausstellung zeigt 25 Porträts und Gruppenaufnahmen jüdischer Buchener aus den 1930er und 1940er-Jahren, die zusammen mit elf Erläuterungstafeln einen Einblick in das Zusammenleben der Menschen mit unterschiedlichen Religionen in der Zwischenkriegszeit geben, bevor der Nationalsozialismus das jüdische Leben in Buchen auslöschte. Sie sollte am 80. Jahrestag der Deportation der badischen Juden nach Gurs („Wagner-Bürckel-Aktion“) mit einem Festakt eröffnet werden.

„Kurz stillhalten, bitte!“ ist auch ohne offizielle Eröffnung im Bezirksmuseum Buchen, Kellereistraße 25-29, zu den Öffnungszeiten (sonntags 14 bis 17 Uhr) und auf Anfrage (Telefon 06281/88 98) zu sehen. Die Begleitpublikation von Rebekka Denz und Tilmann Gempp-Friedrich: „Kurz stillhalten, bitte! Porträtaufnahmen jüdischer Menschen von Karl Weiß“ ist wegen des Umfangs auf die Ausgaben 3 und 4 der Zeitschrift „Der Wartturm“ verteilt (die gleichzeitig erscheinen). Mitglieder des Bezirksmuseums erhalten sie noch in dieser Woche kostenlos; für Interessenten sind sie im örtlichen Buchhandel und an der Museumskasse erhältlich.

