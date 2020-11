Erneut sind Schulen betroffen

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Landratsamt des Neckar-Odenwald-Kreises hat Sonntag vier neue Corona-Infektionen bestätigt. Die Gesamtzahl stieg damit auf 985. Der Inzidenzwert liegt bei 76,6.

Zudem erhielt das Gesundheitsamt am Wochenende Kenntnis über eine Coronavirus-Infektion bei einer Schülerin des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach. Auch wurde vergangene Woche ein Schüler der Seckachtalschule in Seckach

...