Erneut acht Infektionen bestätigt

Neckar-Odenwald-Kreis.Das Gesundheitsamt erhielt am Donnerstag Kenntnis über gleich mehrere Coronavirus-Infektionen in Schulen. So traf ein positiver Befund einer weiteren Schülerin des Nicolaus-Kistner-Gymnasiums in Mosbach ein ebenso wie der einer Schülerin der Lohrtalschule Mosbach. Zudem wurde die Infektion bei einem Schüler der Helene-Weber-Schule (HWS) Buchen, der außerhalb des Landkreises wohnt, bestätigt.

