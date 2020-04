Ermutigungsleine aufgehängt

Buchen.Die Diakonin der evangelischen Kirchengemeinde Buchen, Johanna Moelter-Reich, hatte vor rund zwei Wochen die Idee, den Menschen ihrer Gemeinde etwas Gutes zu tun.

Wegen der Coronakrise können geplante Gottesdienste nicht stattfinden. Da aber trotzdem immer wieder Menschen den Weg zur evangelischen Christuskirche einschlugen, kam Moelter-Reich vor etwa zwei Wochen die Idee einer Ermutigungsleine.

An ihr sind bunte Zettel mit Bibelzitaten befestigt. Unter ihnen „Klassiker“, die jeder kennt, aber im allgemeinen „einfach Sprüche, die in solch einer schwierigen Zeit Mut machen sollen“, sagt die junge Frau.

Gesehen hatte sie das schon bei der Kirchengemeinde Osterburken, die bereits ein ähnliches Projekt startete..

Bibelverse to-go

„Die Zitate sollen Halt und Hoffnung spenden“, so die Gemeindediakonin. „Dabei habe ich auch darauf geachtet, dass meine Konfirmanden die Sprüche kennen.“ Sie fährt fort: „Im Durchschnitt werden pro Tag fünf Zettel mitgenommen. Am Anfang waren es nur die Pfarrgemeinderäte, aber jetzt kommen die unterschiedlichsten Menschen, um sich ein Zitat mitzunehmen.“

Das freut Moelter-Reich natürlich. Sie hofft, dass die Leine auch nach der Krise weiterhin im Kirchenhof hängen wird und man das Projekt weiterführt.

Auch für Ostern ist schon etwas in Planung. So hat der Kirchengemeinderat fleißig Osterkarten für Senioren in Pflegeheimen gebastelt. Im Helmuth Galda-Haus ist an Gründonnerstag ein Gottesdienst für alle Bewohner geplant. Dieser findet draußen statt und die Senioren können am Fenster gemeinsam zusehen. „Es ist doch noch einmal etwas anderes, wenn man weiß, dass alle zusammen am Fenster sitzen und dem Gottesdienst zusehen. So wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt“, erklärt Moelter-Reich.

Der Ostergottesdienst soll über Youtube gestreamt werden, damit die Leute teilnehmen können. Und auch an alle, die zu Hause beeten, hat die evangelische Kirchengemeinde gedacht: In einem windgeschützen Raum werden Osterlichter zum Abholen bereitgestellt. „Damit hätten wir dann Bibelzitate und Osterlichter to-go, für alle, die sich diese mitnehmen möchten.“

Die Gemeindediakonin erhofft sich von der aktuellen Situation, dass jeder die Zeit als Chance betrachtet und der Zusammenhalt, welcher gerade entsteht, auch nach der jetzigen Lage weiter andauere. Der Auferstehungsgedanke „Die Hoffnung siegt“ solle auch den Menschen Mut schenken, die sich gerade in einer existenziellen Notlage befinden, so Johanna Moelter-Reich zum Abschluss. nb

