Erlöse kommen den beteiligten Vereinen vor Ort zugute

Neckar-Odenwald-Kreis.Aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen finden in den Gemeinden, in denen Altpapier üblicherweise von Vereinen gesammelt wird, statt den Straßensammlungen nun Bring-Aktionen statt. Das Altpapier kann jeweils samstags bis 17 Uhr an die Sammelstellen gebracht werden, dort stehen Sammelcontainer bereit. Es findet keine Leerung von Altpapier-Tonnen am Haus statt. Daher sollte das Altpapier für die Bringaktion in Kartons oder Bündeln gesammelt werden. Der Erlös der Sammlung kommt dem jeweils beteiligten Verein vor Ort zugute. Das Papier soll nicht neben die Container gestellt werden. Außerdem versteht es sich von selbst, dass dort keine sonstigen Abfälle, Unrat oder anderes entsorgt werden dürfen.

Bei Anlieferung sind die Schutzmaßnahmen gegen das Corona-Virus einzuhalten: Eine Maske, welche Mund und Nase bedeckt, ist zu tragen. Die üblichen Sicherheitsabstände von mindestens 1,5 Meter zu anderen Personen sind einzuhalten. Außerdem ist darauf zu achten, dass es an den Sammelplätzen zu keinen Ansammlungen kommt. Sollten sich bereits Personen aus zwei Hausständen dort aufhalten, ist im eigenen Fahrzeug so lange zu warten, bis mindestens eines der vorher anwesenden Fahrzeuge wieder weggefahren ist. Es gelten folgenden Termine und Sammelplätze:

Samstag, 6. Februar: Sulzbach, Sportplatz, Sammlung des TSV-Sulzbach; Auerbach, am Sportplatz und Parkplatz der Firma Flicker, Sammlung der Feuerwehr Auerbach; Höpfingen, an der Festhalle, Sammlung von DRK und DLRG; Waldstetten, an der Turnhalle, Sammlung von DRK und DLRG; Krumbach, am Sportplatz, Sammlung der Feuerwehr; Seckach, am Sportplatz, Sammlung des SV; Großeicholzheim, an der Schlossgartenhalle, Sammlung des SV.

Samstag, 20. Februar: Limbach, am Festplatz und am Sportplatz, Sammlung des FC.

Samstag, 27. Februar: Allfeld, Parkplatz von Gasthof „Engel“, Sammlung des VfB; Waldmühlbach, am Friedhof, Sammlung des SV; Balsbach, an der Schule, Sammlung des Fördervereins SV Wagenschwend; Laudenberg, am Sportplatz, Sammlung des Fördervereins FV; Wagenschwend, am Sportplatz, Sammlung des Fördervereins SV; Lohrbach, Parkplatz an der katholischen Kirche, Sammlung des FC; Bofsheim, an der Buswendeplatte und beim Aussiedlerhof Gramlich, an der Steige 2, Sammlung SV.

