Erlöse für den guten Zweck gespendet

Hainstadt.Auch in diesem Jahr fanden in der Sport- und Mehrzweckhalle Hainstadt wieder zwei Basare für Kinderkleidung und Kinderbedarf statt. Dank der ehrenamtlichen Hilfe von circa 60 Eltern kann der Erlös dieser Basare an Kinder- und Jugendgruppen vor Ort gespendet werden.

Dem Eltern-Kind-Turnen der SpVgg. Hainstadt wurde nun eine Rollrutschbahn im Wert von 700 Euro gestiftet. Die Rutschbahn fördert die psychomotorischen Fähigkeiten der Kleinkinder beim Klettern und Rutschen.

Im Beisein von Alfons Tengler (Vorsitzender SpVgg. Hainstadt), der Spartenleitung Turnen Michaela Nesnidal und Anja Schwenke, überreichten die Verantwortlichen des Basar-Teams den Übungsleitern Michelle und Jens Schwingel sowie den Kindern die Rollrutschbahn. Die Kinder probierten das neue Turngerät sofort mit großer Begeisterung aus.

Außerdem wurden, wie jedes Jahr zu Weihnachten, 300 Euro an das Projekt „Frauen in Not“ der Katholischen Frauengemeinschaft Deutschland (kfd) gespendet.

© Fränkische Nachrichten, Donnerstag, 12.12.2019