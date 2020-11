Erlös geht an Hilfsprojekte

Buchen.Trotz Einschränkungen durch Corona-Auflagen arbeitet die Eine-Welt-AG des Burghardt-Gymnasiums Buchen (BGB) an ihrem Ziel, Bildung in Entwicklungsländern voranzubringen: Gemeinsam wurde ein ansprechender und qualitativ hochwertiger Jahreskalender erstellt. Der Jahreskalender für 2021 zeigt Bilder, die während einer Ghana-Reise 2018 mit Besuch des Bopa-College entstanden. Außerdem haben die Mitglieder Rezepte nachgekocht und fotografiert, die in den vergangenen Jahren bei den alljährlichen AG-Abenden auf besonders positive Resonanz gestoßen waren.

Der Kalender kann bei der Buchhandlung Volk in Buchen sowie im Bücherladen Eder-Herold in Walldürn erworben werden. Bestellungen werden auch unter jeannette.speidel@bgbuchen.de entgegengenommen Der Erlös wird für die Hilfsprojekte der Eine-Welt-AG des BGB eingesetzt.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 09.11.2020