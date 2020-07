Erfreut über positives Echo auf die Bürgersammlung

Götzingen.Bei bemerkenswert breitem Interesse verlief die erste öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates nach der coronabedingten Pause in einer besonderen durch die pandemiebedingten Hygienevorgaben geprägten Atmosphäre in der Turn- und Festhalle.

Zur erst zweiten Sitzung in diesem Jahr hieß Ortsvorsteherin Daniela Gramlich das Gremium und die Zuhörer willkommen und zeigte sich angetan von der großen Resonanz. Sie begrüßte auch BBV-Regionalleiter Robert Link, der nach Sitzungseröffnung und Protokollanerkennung zunächst ausführlich über den im NOK anvisierten Ausbau des Glasfasernetzes informierte, durch den auch in Götzingen ein verbesserter Datenfluss sichergestellt werden soll. Er klärte auf über die Ziele und Voraussetzungen für einen flächendeckenden Ausbau des FTTH-Netzes, der bei Erreichen der Voraussetzungen innerhalb von vier Jahren realisiert werden soll mit dem Ziel des Anschlusses aller Haushalte an die schnelle Breitbandversorgung. Die Kupferkabel-Technik sei für das Internet ausgereizt, die Zukunft gehöre eindeutig der modernen Glasfasertechnik. Link beleuchtete die technischen Möglichkeiten und die Planungen der Breitbandversorgung Deutschland für die Komplettversorgung ohne „weiße Flecken“ auch im ländlichen Raum. Voraussetzung für die Realisierung sei, dass im NOK mindestens 25 000 Vorverträge mit der BBV abgeschlossen werden.

Umgestaltung der Trafostation

Über eine Initiative zur Umgestaltung der Trafostation beim „Nächstweiher“ im Zusammenhang mit der Aktion „Unser Dorf hat Zukunft“ informierte Ortschaftsrat Jürgen Türchel und stellte Einzelheiten dazu vor. Zwei Bauanträge für Wohngebäude wurden, wie die Ortsvorsteherin informierte, um unnütze Verzögerungen zu vermeiden, coronabedingt im Umlaufverfahren bearbeitet und ohne Einwände genehmigt.

Das unerwartet positive Echo auf die Bürgersammlung zum Thema Dorfentwicklung aus der Bürger-schaft Anfang März konnte aufgrund der Konsequenzen in der Corona-Krise erst jetzt bewertet werden, wie die Ortsvorsteherin feststellte. Sie war überrascht über den tollen Zuspruch und die Vielzahl der eingebrachten Vorschläge. Sie dankte für dieses Interesse, die Angelegenheit soll nun mit Bedacht ganz gezielt weiterverfolgt werden. Im Juli sind weitere Treffen und Aussprachen dazu geplant. Daniela Gramlich verwies auf erste bereits realisierte Verschönerungsmaßnahmen, ansprechende „Hingucker“ im Ortsbild, und äußerste die Erwartung, dass die Aufbruchsstimmung nach der „Zwangspause“ wiederbelebt und in Gemeinsamkeit weiterverfolgt werden kann. Zwar habe Corona leider zu einer Verschiebung des Meldeschlusses auf den 31. Dezember geführt, Götzingen werde sich aber auf jeden Fall am ausgeschriebenen Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ beteiligen.

Durch die Ortsvorsteherin gab es Informationen zu diversen Anfragen aus den letzten Sitzungen. Beispielsweise zur Situation im Baugebiet „Koben III“, in dem inzwischen alle Bauplätze verkauft oder reserviert sind, sowie zum Bemühen um die Schließung anderweitig noch vorhandener Baulücken. Es ging dabei auch um den immer wieder diskutierten Komplex Stadtbus-Verbindung und/oder Ruftaxi, wobei es festzuhalten gelte, dass die ÖPNV-Verbindungen nach Buchen durchaus als ausreichend anzusehen seien. Positiv – da verbessert – sei auch auch das Anliegen Bürgernetzwerk zu bewerten, die Nachbarschaftshilfe in Coronazeiten habe ebenfalls problemlos funktioniert.

Fortschritte gäbe es auch bezüglich des Projektes „Zukunfts-Werkstatt“ zu vermelden, wie Willi Bie-mer zu berichten wußte. Er verwies dabei auf das sich sehr zäh darstellende Thema Ortskern-Sanierung sowie die Bemühungen zur Verbesserung der Infrastruktur und die Belebung des Dorfplatzes. Biemer erinnerte zudem an die Aufstellung von Willkommens-Tafeln an den Ortseingängen, an das Vorhaben „Fit am See“ mit der Kneipp-Anlage sowie den Informationsdienst durch das „Dorfblatt“ und verwies in diesem Zusammenhang auch an die Angebote des Mehrgenerationen-Hauses in Buchen.

Ausgiebig genutzt wurde diesmal die Fragerunde. Es ging dabei aus dem Kreis der Einwohner um Fragen wie die Staub- und Lärmbelastung durch Schotterwerk und Lkw-Verkehr sowie unbefriedigende Park-Situationen in einzelnen Straßen. Für den Ortschaftsrat waren Fragen um die Pflege und Erhaltung der Grillstellen und Spielplätze ein Anliegen. jm

