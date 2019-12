Erfolgreiche Kleintierzüchter

Toller Erfolg für Mitglieder des Kleintierzuchtvereins Buchen: Hermann Kortner und Norbert Reichert holten bei der Bundeskaninschau Edelmetall.

Buchen. Bei der Bundeskaninchenschau am 14. und 15. Dezember in Karlsruhe erzielten die Kleintierzüchter des KTZV Buchen hervorragende Erfolge. So wurde Hermann Kortner mit der Rasse Farbenzwerge Loh braun mit 385,0 Punkten Deutscher Meister.

...