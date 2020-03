Erfolg für „Höpfemer Schnapsbrenner“

Mit ihrer „4. Herzkersche-Tanzgaudi“ landeten die „Getzemer Narre“ zum offiziellen Abschluss ihrer Jubiläumskampagne nochmals einen Volltreffer.

Götzingen. Die „Getzemer Narre“ setzten in der voll besetzten Narhalla mit diesem närrischen Tanzturnier einen mehr als überzeugendem Schlussakkord unter ihre 66. Session. Bei dem in zwei Kategorien ausgeschriebenen Tanzturnier um den „Wanderpokal der Getzemer Narre“ stellten sich über 140 Tänzer vor begeistertem Publikum der Fachjury. Die Freunde des närrischen Tanzgeschehens brauchten ihren Besuch nicht zu bereuen, vielmehr erlebten sie im Getzemer Narrentempel in mitreißender Atmosphäre nochmals ein fantastisches Faschings-Event. Aktive und Zuschauer genossen offensichtlich dieses letzte Aufbäumen der Faschenoacht 2020, die immer wieder durch den Narrentempel rollenden Beifallsstürme dokumentierten grenzenlose Begeisterung und ließen die Halle erzittern.

Über 140 Tänzer und zusätzlich drei Tanzgruppen der FG „Getzemer Narre“ dokumen-tierten nochmals all ihre Erfahrung und ihr Können und präsentierten ihre Tänze derart engagiert, dass der Funke der Begeisterung permanent ins Publikum übersprang. Stehende Ovationen und Zugabe-Forderungen waren obligatorisch. Außer den tänzerischen und teils schon akrobatischen Auftritten nach aktuellen und originellen Ideen konnten die Gruppen auch mit ihren Choreografien, Kostümen, Bühnenbildern und der Musik überzeugen – für die Jury eine echte Herausforderung.

Männerballett

In der Kategorie „Männer-Ballett“ maßen sich vier Tanzgruppen im Kampf um den Siegerpokal. Turniersieg und Pokal ertanzten sich dabei die „Ittlinger Käfer“ mit dem Thema „Weltreise“ (Trainerinnen Melanie Henik, Tamara Laumann). Den Silberrang gab es für das Männerballett der KG „Neckario“ aus Neckarelz mit dem Tanz „Thema 300“ (Trainer Sebastian Schmitt, Sebastian Klaus). Weiter folgten die KG „Wulle-Wack“ aus Limbach mit dem Tanz „Curvy Abba Groovy“ (Trainer Kerstin Kreis-Kircher, Hellen Hartmann) sowie mit dem Tanz „Baywatch“ (Trainerin Tamara Martin) das Männerballett des KV Schefflenz.

Sehr umkämpft war der Turniersieg bei den gemischten Showtanz-Gruppen. Dabei holte sich das Ensemble FSV Esselbach mit dem Tanz „heARTists“ (Trainerin Marena Losleben) Goldrang und Pokal vor der Gruppe der FG „Höpfemer Schnapsbrenner“ mit dem Tanz „Tatort London: Detektive auf heißer Spur!“ (Trainerinnen Tami Burger, Saskia Berberich, Nora Streckert) und dem Team der FG „Heeschter Berkediebe“ mit dem Tanz „Die Wikinger und ihre großen Schätze!“ (Trainerin Patricia Buschmann). Auf Rang vier tanzten gemeinsam die Showtanzgruppen der „Ittlinger Käfer“ mit dem Vortrag „Mission Eizelle – so spielt das Leben!“ (Trainerinnen Jennifer Müller, Simone Semler), der „Borkemer Kirnausträndler“ aus Osterburken mit „Nachts im Museum!“ (Trainerinnen Nadine Wohlfahrt, Melanie Henninger) sowie der NG „Hasenkühle“ aus Grünsfeld mit „Ab geht die Post!“ (Trainerinnen Andrea Wolf, Annabel Endres, Lena Blassena).

Anspruchsvolle Aufgabe

Einer wahrlich anspruchsvollen Aufgabe hatte sich das Team der Juroren bei der Bewertung der Tanz-Darbietungen unter Berücksichtigung diverser Rahmendbedingen zu stellen. Erfolgreich unterzogen sie dieser Aufgabe als Repräsentanten der am Turnier teilnehmenden Vereine: Eva Sakowski für den FSV Esselbach, Hubert Endres für die NG „Hasekühle“ Grünsfeld, Tamira Hoffmann für die FG „Heeschter Berkediebe“ Hainstadt, Tini Dimter für die FG „Höpfemer Schnapsbrenner“ Höpfingen, Melanie Henik für die FG „Ittlinger Käfer“ Ittlingen, Sabrina Bauer für die FG „Wulle-Wack“ Limbach, Jessy Zuber für die FG „Neckario“ Neckarelz, Jonas Wohlfahrt für die „Borkemer Kirnausträndler“ Osterburken und Marc Schifferer für den KV Schefflenz.

Mit großem Interesse verfolgt und mit reichlich Beifall bedacht wurden auch die drei Tanz-Ensembles, welche die „Getzemer Narre“ zur Überbrückung der Turnierpausen aufboten. Das waren sowohl die quirligen und farbenfrohen Auftritte des Götzinger Tanz-Nachwuchses, nämlich der „FG-Tanzknöpfe“ und der „FG-Kirschkernhüpfer“, sowie das einmal mehr begeisternde „FG-Männer-Ballett“.

Als Conferéncier führte Präsident Rene Eberwein gekonnt durch das Programm des durch DJ „Flachsi“ musikalisch begleiteten Tanzturniers. Er vollzog auch die von lautstarkem Beifall begleitete Siegerehrung und dankte im Namen der FG „Getzemer Narre“ allen teilnehmenden Teams sowie den nochmals eine sagenhafte Faschings-Atmosphäre vermittelnden Besuchern und dem DJ, nicht zuletzt auch allen für den so erfolgreichen Verlauf verantwortlichen fleißigen stillen Helfern rund um die „Getzemer Herzkersche-Gaudi 2020“. jm

© Fränkische Nachrichten, Dienstag, 03.03.2020