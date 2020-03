Erfolg für Buchener Duo

Buchen.Das Duo Angelina Winterholler und Anna Lena Elancev hat am Samstag bei den Süddeutschen Meisterschaften im Rahmen der UDO (United Dance Organisation) im Congress Centrum Pforzheim in der Altersklasse Ü 18/Novice mit Platz drei eine hervorragende Leistung honoriert bekommen. Auch diese Leistung ist das Ergebnis einer Synergie zwischen choreografischer Anleitung durch Kevin Sauer, großem tänzerischen Talent und Trainingsfleiß. Damit hat sich das Duo aus dem „Integrations- und Präventionsprojekt Hiphop-Breakdance“ (IPHB) im TSV Buchen für die Deutsche Meisterschaften am 2. Mai in Pforzheim qualifiziert und eine weitere Hürde in Richtung Streetdance-Weltmeisterschaften im August in Blackpool/England genommen. vs

