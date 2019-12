Erfolg des Unternehmens teilen und Gutes tun

Buchen.Hoffmann+Krippner blickt zum Ende des Jahres auf ein erfolgreiches Geschäftsjahr zurück. Dieser Erfolg ist ein gemeinsamer Erfolg und wäre ohne ein starkes Team und eine vertrauensvolle Zusammenarbeit mit Kunden und Partnern nicht möglich, so die Firmenleitung. „Unseren Erfolg möchten wir gerne mit denjenigen teilen, die im Leben nicht so viel Glück haben“ so Geschäftsführer Ralf Krippner.

Vorzeitiges Weihnachtsgeschenk

Als vorzeitiges Weihnachtsgeschenk überreichten die Geschäftsführer Ralf Krippner und Stefan Kieser am Donnerstag und Freitag zwei Spendenschecks in der Höhe von je 1000 Euro an das Odenwald Hospiz in Walldürn und an das Kinder- und Jugenddorf Klinge in Seckach.

Das Odenwald Hospiz begleitet seine Gäste auf dem letzten Weg ihres Lebens und leistet damit eine enorm wichtige Arbeit in der Gesellschaft.

„Tolle Einrichtung“

Mit einer „Blume der Erinnerung“ schaffe das Hospiz Walldürn eine einzigartige Geste, jeden neu aufgenommenen Gast besonders zu würdigen. Die individuell aus Ton gefertigte Blume steht für die Einzigartigkeit jeder Person, auch über deren Tod hinaus.

Hoffmann+ Krippner (H+K) ziehe vor so viel Engagement den Hut und möchte mit seiner Spende zum Erhalt dieser tollen Einrichtung in der Region beitragen, so Ralf Krippner.

Auch junge Menschen, die ihr Leben noch vor sich haben, sind auf Unterstützung angewiesen. Kinder brauchen eine Heimat, in der sie sich geborgen und sicher fühlen.

Klinge ist „Heimat“

Genau dieses Gefühl vermittele seit über 65 Jahren das Kinder- und Jugenddorf Klinge. Die Mitarbeiter setzen sich dort tagtäglich für die Förderung und Erziehung heimatloser Kinder- und Jugendlichen ein. Diese Einsatzbereitschaft wolle H+K ebenfalls mit der Spendenübergabe wertschätzen.

Anstelle der üblichen Weihnachtspräsente für Kunden habe sich H+K deshalb dafür entschieden, die Geldsumme stattdessen an regionale Organisationen zu spenden. „Wir möchten helfen, damit anderen geholfen werden kann“, so die Geschäftsführer.

