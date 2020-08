Erfahrene Pädagogen gehen von Bord

Buchen.Zum Ende des Schuljahres sind an der Zentralgewerbeschule Buchen (ZGB) Studiendirektorin Renate Juschkat, Oberstudienrätin Dorothee Rittmann-Minninger und der Technische Oberlehrer Alfons Beeser in den Ruhestand verabschiedet worden.

Alfons Beeser gehörte seit 38 Jahren zum festen Inventar der ZGB und war seither die Person, die der Fleischerei-Abteilung ein Gesicht gab. Sein Unterricht zeichnete sich stets dadurch aus, dass er seine Schüler als Persönlichkeiten ernst nahm und ihnen Orientierung für ihr weiteres Leben gab. So hat er zahlreiche Generationen von Fleischereifachverkäuferinnen und Fleischern im Neckar-Odenwald-Kreis hervorragend fachpraktisch ausgebildet und maßgeblich geprägt.

Lebensfrohe Art

Für die Schule und das Kollegium ist Beeser eine zentrale Persönlichkeit, denn seine lebensfrohe Art hat bei kurzen Begegnungen auf dem Pausenhof oder in den Gängen der Gebäude den Tag erhellt. Bei Feierlichkeiten und Veranstaltungen war er meist für die Essensversorgung zentrale zuständig. So ganz verabschiedete sich Besser jedoch noch nicht, denn die von ihm bislang unterrichtete zweite Klasse führt er als Nebenlehrer noch zur Abschlussprüfung.

Ihre erste Station als Pädagogin hatte Dorothee Rittmann-Minninger in Tübingen, wo sie Deutsch und evangelische Religionslehre studierte und auch ihre ersten Erfahrungen als Lehrerin sammelte. Ihre zweite Heimat fand sie später familiär bedingt im Odenwald und mit der Gründung des Technischen Gymnasiums im Jahre 2002 begann auch ihre Zeit an der ZGB.

Von Anfang an war es ihr ein Anliegen, den Horizont ihrer Schüler durch Besuche von Ausstellungen oder Theaterveranstaltungen zu erweitern. Wenn es um die Organisation von außerunterrichtlichen Veranstaltungen wie Studienfahrten, Workshops oder Abiturfeiern ging, war Rittmann-Minninger die erste Ansprechpartnerin. Als langjährige Beauftragte für Chancengleichheit brachte sie in der vertraulichen Runde des Schulleitungsteams eine zusätzliche Perspektive aus Sicht des Kollegiums ein.

Neben dem Unterricht am Technischen Gymnasium setzte sie sich bei der Vermittlung von Deutschkenntnissen für Migranten ein. Häufig ging dieses Engagement über den Unterricht hinaus und umfasste auch Behördengänge, Ausbildungsplatzsuche oder die Vermittlung von Einrichtungsgegenständen. Der Abschied von der Schule fällt Dorothee Rittmann-Minninger nicht leicht, war sie „doch mit Herz und Seele Lehrerin hier an der ZGB“, so Schulleiter Konrad Trabold.

Mit Renate Juschkat verlässt, so der Schulleiter, die „Grande Dame“ der Allgemeinbildung die Schule, die zudem als Fachberaterin für die Fächer Deutsch und Geschichte mit Gemeinschaftskunde am Regierungspräsidium Karlsruhe auch massiven Einfluss auf die Entwicklung dieser Fächer in einem größeren Rahmen hatte.

Eine „Grande Dame“ sei Juschkat deswegen gewesen, „da sie wegen ihrer Lebensleistung, ihres Erfahrungsschatzes und ihrer inspirierenden Dynamik eine eigene Institution und ein unverwechselbarer Charakter geworden ist und Generationen geprägt“ hat. 27 Jahre hat sie an der ZGB unterrichtet, davon viele Jahre als Leiterin des zur Fachhochschulreife führenden Berufskollegs Technik. Mit Einführung des Technischen Gymnasiums war sie auch hier eine feste Größe dieser Schulart.

Seit 2003 war sie zudem für das Regierungspräsidium bei der Neugestaltung von Abschlussprüfungen, in der Qualitätssicherung für das Abitur, in der Lehrplanarbeit, als Fortbildungsbeauftragte und bei der Referendarausbildung unverzichtbar – also wahrhaftig prägend für Generationen. Ihre „inspirierende Dynamik“ zeigte Juschkat bei ihrem imponierenden Einsatz für ihren Unterricht, für ihre Schüler und für die Entwicklung der Schule.

Dazu gehörte auch ihre langjährige Arbeit im Personalrat, davon viele Jahre als dessen Vorsitzende. Dabei scheute sie sich auch nicht, bei Bedarf konstruktiv-kritische Anliegen vonseiten des Kollegiums gegenüber den jeweiligen Schulleitungen auszusprechen.

Für alle drei zukünftigen Pensionäre hatte der Vorsitzende des örtlichen Personalrats, Thomas Högerl, freundlich-pointierte Abschiedsworte sowie passende Abschiedsgeschenke als Erinnerung an eine unvergessliche Zeit an der ZGB parat.

© Fränkische Nachrichten, Montag, 03.08.2020